I liga: Legionistki 9-0 KKP Warszawa

W rozegranym dziś w LTC, derbowym spotkaniu I ligi kobiet, Legionistki Warszawa rozgromiły KKP Warszawa 9-0. Bramki dla Legii zdobyły Nestorowicz 2, Grosicka, Kazanecka, Dubiel, Skowrońska, Materek, Łysiak i przybylska. Legionistki mają aktualnie 9 punktów przewagi nad drugą, Ślęzą, która rozegrała o jeden mecz mniej.
Kolejny mecz Legionistki zagrają za dwa tygodnie - na wyjeździe z Unią Lublin.
Legionistki Warszawa 9-0 (4-0) KKP Warszawa
1-0 9 min. Grosicka
2-0 34 min. Nestorowicz
3-0 39 min. Kazanecka
4-0 42 min. Dubiel
5-0 55 min. Skowrońska
6-0 56 min. Nestorowicz
7-0 62 min. Materek
8-0 80 min. Łysiak
9-0 87 min. Przybylska
Legionistki: Urbańczyk - Grosicka, Kurzelowska, Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Bużan, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.