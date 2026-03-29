Derby dla Legii - fotoreportaż i doping

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z meczu derbowego, w którym Legia Warszawa wygrała w hali Koło z Dzikami Warszawa 95-88.

REKLAMA





Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa - Hugollek / 73 zdjęcia







Koszykarze Legii mogli liczyć na doping kibiców przez całe spotkanie. Legioniści zajęli miejsca na trybunie za swoją ławką oraz za koszem nieopodal ławki naszej drużyny. Doping prowadzony był w asyście bębna, wielokrotnie na dwie strony, mając rozruszać na maksa całe towarzystwo i wykorzystać potencjał zebranej publiczności. Gospodarze - zwani przez legionistów "puzoniarzami", coś tam śpiewali, jeśli tylko orkiestra zarzuciła im melodię. Sami twierdzą, że śpiewali przez pół meczu. Słyszalni byli jeszcze rzadziej. Przed meczem skandowali "Hej Inpost dzięki za wsparcie" - pod adresem firmy, która dofinansowała im oprawę, oflagowanie itp. Wstydu nie mają...



Po meczu podziękowaliśmy naszym koszykarzom za zasłużone zwycięstwo, jeszcze trochę pośpiewaliśmy, a Andrzej Pluta zarzucił "Gdybym jeszcze raz...". W Lany Poniedziałek czeka nas wyjazd do Sopotu, gdzie spróbujemy ponieść Legię do kolejnego zwycięstwa w tym sezonie.











