W meczu 27. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z zespołem BSF Bochnia 5-5. Do przerwy było 2-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają dopiero 18 kwietnia o godz. 19:15, na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.

Legia Warszawa 5-5 BSF Bochnia - Joanna Bydler / 39 zdjęć







W początkowych minutach lepiej prezentowali się zawodnicy zespołu gości, ale to legioniści jako pierwsi zdobyli bramkę. W 3. minucie do siatki trafił Sawa Łutaj, który minutę później podwyższył wynik na 2-0 po tym jak z najbliższej odległości dobił uderzenie kolegi. Nie minęła minuta, a zawodnicy z Bochni zdobyli bramkę kontaktową. Po dobrze rozegranym rzucie rożnym trafienie zanotował niepilnowany Sebastian Leszczak. W 15. minucie goście doprowadzili do wyrównania - Minor Cabalceta obrócił się i świetnym uderzeniem pokonał Tomasza Warszawskiego.





Niespodziewanie to goście wyszli na prowadzenie w 23. minucie i to oni byli stroną przeważającą na początku drugiej połowy. Dużo pecha mieli legioniści w 30. minucie, kiedy to Henri Alamikkotervo chciał nie dopuścić do przyjęcia piłki przez stojącego przed bramką zawodnika z Bochni i sam wbił ją do bramki. Legia rozpoczęła grę z lotnym bramkarzem, co opłaciło się w 33. minucie. Alamikkotervo oddał strzał na bramkę, piłka odbiła się jeszcze od jednego z zawodników zespołu gości i wpadła do siatki. W 36. minucie Mykyta Możejko przejął piłkę w środkowej strefie, podbiegł w stronę bramki i pięknym uderzeniem pod poprzeczkę doprowadził do wyrównania na 4-4. Niestety, w 38. minucie Leszczak po raz trzeci trafił do siatki, ale radość gości nie trwała długo, bo Mykyta Storożuk błyskawicznie wyrównał.













Legia Warszawa 5-5 (2-2) BSF Bochnia

1-0 - 2:29 Sawa Łutaj

2-0 - 3:56 Sawa Łutaj

2-1 - 4:38 Sebastian Leszczak

2-2 - 14:33 Minor Cabalceta

2-3 - 22:17 Sebastian Leszczak

2-4 - 29:43 Henri Alamikkotervo (sam.)

3-4 - 32:29 (sam.)

4-4 - 35:19 Mykyta Możejko

4-5 - 37:40 Sebastian Leszczak

5-5 - 37:50 Mykyta Storożuk





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 14. Hugo Alves, 10. Rui Pinto, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij





Bochnia: 2. Marek Karpiak, 6. Mateusz Prokop, 8. Piotr Matras, 7. Minor Cabalceta, 10. Sebastian Leszczak

rezerwa: 32. Rafał Aksamit, 4. Fran Moreno, 5. Wojciech Doroszkiewicz, 19. Adam Wędzony, 70. Wojciech Przybył, 94. Stefano Galesić, 97. Mikhael Almeida





żółte kartki: Żmijewskij, Alves - Almeida





