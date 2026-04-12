Sparta Jarocin 72-12 Legia Warszawa

W meczu 9. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z liderem, Spartą Jarocin 12-72. Do przerwy legioniści przegrywali 7-41.
Kolejne spotkanie rozegrają 18 lub 19 kwietnia z Rugby Wrocław.
Sparta Jarocin 72-12 (41-7) Legia Warszawa
punkty Legia: 2P, 1pd
Sparta: Daniel Jaworski, Sebastian Hoggan, Adrian Jakubek, Bartłomiej Karliński, Mikołaj Pluskota, Michał Hebda, Szymon Włodarek, Patryk Jankowski, Filip Robakowski, Corne Pienaar, Łukasz Banasiak, Oskar Gibki, Brandon Gwara, Johan Conradie, Kacper Włodarek, Piotr Klausa, Błażej Kropidłowski, Błażej Kalinowski, Renzo Cenizo, Maciej Brodzik, Jacek Idzikowski, Luka Miszwidze, Michael Saurombe Tatenda, Marcel Jaskuła
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Jakub Woźniak, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Maciej Żarnowski, 6. Maciej Kalata, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Mateusz Spilaszek, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Vincent Clements
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Stanisław Ścibor, 18. Kacper Ozga, 19. Mariusz Ilczuk, 20. Aliaksiej Bakłażec, 21. Wojciech Borys, 22. Wojciech Kwiatkowski, 23. Lasza Sumbadze, 24. Daniel Gajda
żółte kartki: Brewiński
