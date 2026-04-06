W meczu 25. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Treflem Sopot 100-93.
Kolejne spotkanie podopieczni Heiko Rannuli rozegrają w niedzielę, 12 kwietnia o godz 15:00 w Hali Bemowo. Rywalem legionistów będzie Górnik Wałbrzych.
PLK: Trefl Sopot 93-100 Legia Warszawa
Kwarty: 26-28, 24-20, 15-24, 28-28
Trefl Sopot
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|P. Scruggs
|25:47
|16
|5/6 (83%)
|3/4 (75%)
|2/2 (100%)
|4/4 (100%)
|3
|5
|5
|2
|G. Sherfield
|24:59
|13
|4/11 (36%)
|1/5 (20%)
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|0
|6
|3
|3
|S. Kiejzik
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|S. Nowicki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|K. Suurorg
|29:05
|13
|3/7 (42%)
|1/4 (25%)
|2/3 (66%)
|5/6 (83%)
|1
|6
|2
|12
|M. Witliński
|21:40
|10
|5/11 (45%)
|5/11 (45%)
|4
|2
|1
|13
|M. Kacinas
|33:56
|15
|5/10 (50%)
|4/5 (80%)
|1/5 (20%)
|4/4 (100%)
|4
|2
|0
|21
|S. Zapała
|14:10
|4
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2/4 (50%)
|3
|3
|2
|33
|K. Goins
|26:26
|8
|3/7 (42%)
|2/3 (66%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|10
|4
|4
|37
|D. Addae-Wusu
|23:57
|14
|5/10 (50%)
|2/5 (40%)
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|6
|1
|4
|91
|F. Chac
|0:00
|0
|0
|0
|0
|Suma
|93
|31/63 (49%)
|19/38 (50%)
|12/25 (48%)
|19/24 (79%)
|36
|29
|21
Trener: Mikko Larkas
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|28:44
|13
|6/13 (46%)
|5/11 (45%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|8
|4
|3
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|30:54
|11
|4/13 (30%)
|1/3 (33%)
|3/10 (30%)
|0
|11
|3
|5
|W. Tomaszewski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|D. Brewton Iii
|24:28
|14
|5/10 (50%)
|5/7 (71%)
|0/3 (0%)
|4/5 (80%)
|3
|3
|1
|13
|M. Tass
|23:20
|8
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|4/4 (100%)
|3
|3
|1
|23
|M. Kolenda
|26:34
|17
|6/7 (85%)
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|2/2 (100%)
|5
|1
|4
|25
|R. Thompson
|19:35
|12
|5/6 (83%)
|4/5 (80%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|6
|2
|3
|32
|M. Wilczek
|9:22
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|2
|40
|S. Hunter
|7:52
|9
|4/5 (80%)
|4/4 (100%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|1
|42
|C. Ponsar
|29:11
|14
|4/10 (40%)
|3/4 (75%)
|1/6 (16%)
|5/6 (83%)
|4
|2
|4
|Suma
|100
|37/69 (53%)
|28/42 (66%)
|9/27 (33%)
|17/22 (77%)
|32
|26
|22
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Chrakowiecki, Jakub Pietrzak