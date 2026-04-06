Koszykówka

Trefl Sopot 93-100 Legia Warszawa

fot. Bodziach
Redakcja
W meczu 25. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Treflem Sopot 100-93. 

Kolejne spotkanie podopieczni Heiko Rannuli rozegrają w niedzielę, 12 kwietnia o godz 15:00 w Hali Bemowo. Rywalem legionistów będzie Górnik Wałbrzych.


 



Kwarty: 26-28, 24-20, 15-24, 28-28

Trefl Sopot

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0P. Scruggs25:47165/6 (83%)3/4 (75%)2/2 (100%)4/4 (100%)355
2G. Sherfield24:59134/11 (36%)1/5 (20%)3/6 (50%)2/2 (100%)063
3S. Kiejzik0:000000
7S. Nowicki0:000000
11K. Suurorg29:05133/7 (42%)1/4 (25%)2/3 (66%)5/6 (83%)162
12M. Witliński21:40105/11 (45%)5/11 (45%)421
13M. Kacinas33:56155/10 (50%)4/5 (80%)1/5 (20%)4/4 (100%)420
21S. Zapała14:1041/1 (100%)1/1 (100%)2/4 (50%)332
33K. Goins26:2683/7 (42%)2/3 (66%)1/4 (25%)1/2 (50%)1044
37D. Addae-Wusu23:57145/10 (50%)2/5 (40%)3/5 (60%)1/2 (50%)614
91F. Chac0:000000
Suma9331/63 (49%)19/38 (50%)12/25 (48%)19/24 (79%)362921

Trener: Mikko Larkas

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:44136/13 (46%)5/11 (45%)1/2 (50%)0/1 (0%)843
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta30:54114/13 (30%)1/3 (33%)3/10 (30%)0113
5W. Tomaszewski0:000000
7D. Brewton Iii24:28145/10 (50%)5/7 (71%)0/3 (0%)4/5 (80%)331
13M. Tass23:2082/3 (66%)2/3 (66%)4/4 (100%)331
23M. Kolenda26:34176/7 (85%)3/4 (75%)3/3 (100%)2/2 (100%)514
25R. Thompson19:35125/6 (83%)4/5 (80%)1/1 (100%)1/2 (50%)623
32M. Wilczek9:2221/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)002
40S. Hunter7:5294/5 (80%)4/4 (100%)0/1 (0%)1/2 (50%)001
42C. Ponsar29:11144/10 (40%)3/4 (75%)1/6 (16%)5/6 (83%)424
Suma10037/69 (53%)28/42 (66%)9/27 (33%)17/22 (77%)322622

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Chrakowiecki, Jakub Pietrzak



tagi:
Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

p10 narzekałeś którego razu , kilka kolejek wstecz, że brakuje nam rzucajacych za 3 pkt. Pluta wyzdrowiałz kolenda wyzdrowiał i już dziś Michał pokazał klasę. Jeszcze brakuje silinsa żeby rzucał.
Nie oglądałem, ale chyba wyglądało to dziś lepiej sądząc po 100 zdobytych pktach.i

odpowiedz
p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@grzesiek: Ten mecz zdominowaliśmy w pomalowanym . 54 nasze (na 56 za 2pkt) vs 32 Trefla. Mecz falowy, momentami bez obrony z jednej i z drugiej strony, dobrze że mieliśmy mało strat i Pluta zagrał świetnie. Tass stawiał dobre zasłony. Odskakiwaliśmy i Trefl nas gonił za każdym razem mimo osłabienia. Myślałem, że pękną jak mieliśmy +15. Jak Schenk się wyleczy to Trefl będzie mocniejszy - tylko to na playoff dopiero. Nie chciałbym na nich wpaść ... Tak samo na Anwil w ćwierćfinale.

My walczymy o 2-3 miejsce przed playoff.

Trójki zaś 1/3 zespołowo u nas bywało gorzej ... Ale czołówka trafia powyżej 35% średnio do tego zaś u nas potrzebne trójki Brewtona ...

Teraz Wałbrzych u siebie który ma szpital i przyjedzie masa ich kibiców, którzy plują na Legię ...

odpowiedz
p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Szkoda, że przy braku Schenka nie udało się ugrac +11 by mieć przewagę przy równym bilansie. Ale rezerwowi mieli problem z utrzymaniem przewagi. Tass jak na cetra dziś bardzo ruchliwy , ale na Śląsk będzie to za mało. Pluta na poziomie MVP dziś - byle zdrowie dopisało

odpowiedz
Dyzio - 1 godzinę temu, *.com.pl

Piekny weekend końcówka piłkarze koszykarze wygrali rzadkość

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nerwówka do końca ale ważne, że się udało. 💪🏀

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.