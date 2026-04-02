Myć sędzią meczu z Pogonią

Wojciech Myć | fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Wojciech Myć został wyznaczony do sędziowania meczu 27. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Dawid Golis i Mikołaj Kostrzewa, sędzią technicznym będzie Paweł Szuta, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Marcin Boniek.

W obecnym sezonie Myć prowadził 2 mecze Legii:

28.09.2025 - Legia 1-0 Pogoń Szczecin
07.02.2026 - Arka Gdynia 2-2 Legia


Spotkanie Pogoń - Legia zostanie rozegrane w poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30.

 

Obsada sędziowska 27. kolejki:

GKS Katowice - Wisła Płock, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Raków Częstochowa - Widzew Łódź, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Cracovia,  sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Jagiellonia Białystok - Lech Poznań, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Radomiak Radom - Motor Lublin, sędzia: Kōki Nagamine (Japonia)
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Lechia Gdańsk - Korona Kielce, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Arka Gdynia - Zagłębie Lubin, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)




Komentarze (9)

Transgran - 03.04.2026 / 15:42, *.autocom.pl

Myć, czy prać? O to jest pytanie!

Ju(L)ius - 03.04.2026 / 14:20, *.t-mobile.pl

Myc i malec.... będzie sprawiedliwie...

Szantosz - 03.04.2026 / 14:05, *.play.pl

Akurat Myć to dobry chłop i mało miał pomyłek

Antek - 02.04.2026 / 19:47, *.verizon.net

My chcemy szymona

L - 02.04.2026 / 20:25, *.play.pl

@Antek: Marciniak ma kontuzje przeciez.

Żmija - 02.04.2026 / 19:08, *.vectranet.pl

No to pograne…

Sebekkk - 02.04.2026 / 17:39, *.virginm.net

Napewno kazdy z nich bedzie lepszy niz ten artysta ze slowacji🙂🙂

Miro - 03.04.2026 / 15:17, *.in-addr.arpa

@Sebekkk:
Ze Słowenii, a nie Słowacji

Nieogar - 03.04.2026 / 15:46, *.autocom.pl

@Miro: z d*** wzięty, a nie ze Słowenii 😜

