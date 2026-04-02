Myć sędzią meczu z Pogonią

Wojciech Myć został wyznaczony do sędziowania meczu 27. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Dawid Golis i Mikołaj Kostrzewa, sędzią technicznym będzie Paweł Szuta, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Marcin Boniek.
Spotkanie Pogoń - Legia zostanie rozegrane w poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30.
Obsada sędziowska 27. kolejki:
GKS Katowice - Wisła Płock, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Raków Częstochowa - Widzew Łódź, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Cracovia, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Jagiellonia Białystok - Lech Poznań, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Radomiak Radom - Motor Lublin, sędzia: Kōki Nagamine (Japonia)
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Lechia Gdańsk - Korona Kielce, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Arka Gdynia - Zagłębie Lubin, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)