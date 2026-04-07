27. kolejka Ekstraklasy. Arka nie odpuszcza

W Wielką Sobotę rozegrano cztery mecze 27. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwa zanotowały zespoły GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, W Częstochowie Raków podzielił się punktami z Widzewem, a w meczu na szczycie Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Lechem.
W poniedziałek Bruk-Bet niespodziewanie wygrał z Piastem, a Radomiak podzielił się punktami z Motorem. Legia przełamała wreszcie wyjazdową niemoc i wywiozła 3 punkty ze Szczecina. Na zakończenie kolejki Arka pokonała Zagłębie i zrównała się punktami z Legią.
27. kolejka:
GKS Katowice 1-0 Wisła PłockRaków Częstochowa 1-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 3-0 Cracovia
Jagiellonia Białystok 0-0 Lech Poznań
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3-2 Piast Gliwice
Radomiak Radom 1-1 Motor Lublin
Pogoń Szczecin 0-2 Legia Warszawa
Lechia Gdańsk 4-2 Korona Kielce
Wtorek, 07.04.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin
