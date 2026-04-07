27. kolejka Ekstraklasy. Arka nie odpuszcza

W Wielką Sobotę rozegrano cztery mecze 27. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwa zanotowały zespoły GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, W Częstochowie Raków podzielił się punktami z Widzewem, a w meczu na szczycie Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Lechem.

REKLAMA

W poniedziałek Bruk-Bet niespodziewanie wygrał z Piastem, a Radomiak podzielił się punktami z Motorem. Legia przełamała wreszcie wyjazdową niemoc i wywiozła 3 punkty ze Szczecina. Na zakończenie kolejki Arka pokonała Zagłębie i zrównała się punktami z Legią.


 


27. kolejka:

GKS Katowice 1-0 Wisła Płock

Raków Częstochowa 1-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 3-0 Cracovia
Jagiellonia Białystok 0-0 Lech Poznań

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3-2 Piast Gliwice
Radomiak Radom 1-1 Motor Lublin
Pogoń Szczecin 0-2 Legia Warszawa
Lechia Gdańsk 4-2 Korona Kielce


Wtorek, 07.04.

godz. 19:00 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 


REKLAMA
REKLAMA

GARGAMEL1982 - 1 minutę temu, *.orange.pl

Gdzieś czytam że Pogoń może spaść..i pisze to kibic Legii która ledwo wyszła ze strefy spadkowej...Legię poza 1 liga zobaczę jak wygrany z Górnikiem i Lubinem u siebie...a z Zabrzem to remis będzie sukcesem

DamianChicago - 06.04.2026 / 19:42, *.myvzw.com

Brawo Legia! Ważna wygrana w walce o puchary! Teraz dwa mecze u siebie, trzeba oba wygrać i będzie bliżej celu. Dzisiaj trochę późne zmiany, przy prowadzeniu, przydałby się szybszy zawodnik z przodu np. Krasniqi… szarpnąłby kilka razy, dając oddech obronie.

Olo - 11 godzin temu, *.play.pl

@DamianChicago: Walka o co? :D

DamianChicago - 7 godzin temu, *.myvzw.com

@Olo: to, że jesteśmy koło strefy spadkowej nie znaczy, że będziemy do końca walczyć o utrzymanie… tak samo gdy ktoś mieszka obok zamku, to nie znaczy, że jest królem…

Huu - 35 minut temu, *.com.cy

@DamianChicago: i to jest kibic który wierzy!!! Brawo. Ja po cichu na komplet zwycięstw liczę i mistrza :)

MarioL - 06.04.2026 / 17:01, *.wanadoo.fr

Szkoda że Rakow nie pokonał Widzewa.

Wolfik - 06.04.2026 / 20:14, *.mm.pl

@MarioL: Z przebiegu meczu dobrze, że uratowali remis grając w 20-ciu.

Olomanolo - 06.04.2026 / 13:01, *.play.pl

A piast narazie w plecy z BBT ale lipa

Pasy - 05.04.2026 / 11:20, *.t-mobile.pl

Jest szansa że paprykarze będą mieli słaby dzień to wówczas słoiki powinny wyjść ze strefy spadkowej 🖤

T - 05.04.2026 / 07:35, *.t-mobile.pl

Ta👎

Żmija - 04.04.2026 / 22:36, *.plus.pl

Lider się potknął, jest szansa do niego doskoczyć o 2 punkty, bo liczy się tylko mistrzostwo

Znawca - 04.04.2026 / 10:43, *.interkam.pl

Paprykarze są bardzo mocni u siebie.Remis bedzie dużym sukcesem.Ogólnie Pogoń ma dużo ciekawszych i lepszych graczy.

Listwa - 06.04.2026 / 20:43, *.play.pl

@Znawca: coś jeszcze masz do powiedzenia?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
