27. kolejka Ekstraklasy. Remis na szczycie

W Wielką Sobotę rozegrano cztery mecze 27. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwa zanotowały zespoły GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, W Częstochowie Raków podzielił się punktami z Widzewem, a w meczu na szczycie Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Lechem.
W poniedziałek także nie powinno zabraknąć emocji. Przed Legią mecz prawdy - w Szczecinie okaże się, czy legioniści odpowiednio wykorzystali przerwę reprezentacyjną, czy prezentują wreszcie odpowiednią formę i czy utrzymają się ponad strefą spadkową. Pogoń zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli, a ostatnio przegrała w Gdańsku. Ponadto Radomiak zagra z Motorem i to też może być ważne spotkanie w kontekście dolnej części tabeli. Na zakończenie kolejki Arka podejmie Zagłębie.
27. kolejka:
GKS Katowice 1-0 Wisła PłockRaków Częstochowa 1-1 Widzew Łódź
Górnik Zabrze 3-0 Cracovia
Jagiellonia Białystok 0-0 Lech Poznań
Poniedziałek, 06.04.
godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice
godz. 14:45 Radomiak Radom - Motor Lublin
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa
godz. 20:15 Lechia Gdańsk - Korona Kielce
Wtorek, 07.04.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin
