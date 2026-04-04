27. kolejka Ekstraklasy. Remis na szczycie

W Wielką Sobotę rozegrano cztery mecze 27. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwa zanotowały zespoły GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, W Częstochowie Raków podzielił się punktami z Widzewem, a w meczu na szczycie Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Lechem.

W poniedziałek także nie powinno zabraknąć emocji. Przed Legią mecz prawdy - w Szczecinie okaże się, czy legioniści odpowiednio wykorzystali przerwę reprezentacyjną, czy prezentują wreszcie odpowiednią formę i czy utrzymają się ponad strefą spadkową. Pogoń zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli, a ostatnio przegrała w Gdańsku. Ponadto Radomiak zagra z Motorem i to też może być ważne spotkanie w kontekście dolnej części tabeli. Na zakończenie kolejki Arka podejmie Zagłębie.









27. kolejka:

GKS Katowice 1-0 Wisła Płock

Raków Częstochowa 1-1 Widzew ŁódźGórnik Zabrze 3-0 CracoviaJagiellonia Białystok 0-0 Lech Poznań





Poniedziałek, 06.04.

godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice

godz. 14:45 Radomiak Radom - Motor Lublin

godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

godz. 20:15 Lechia Gdańsk - Korona Kielce







Wtorek, 07.04.

godz. 19:00 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin





