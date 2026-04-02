Papszun: Zaczyna się walka o wszystko

- Szczecin to trudny teren. Pogoń bardzo dobrze punktuje u siebie, więc jedziemy tam z szacunkiem do przeciwnika, ale z celem zdobycia trzech punktów. Obie drużyny są w dolnych rejonach tabeli, więc to będzie zacięty mecz. Nasze statystyki w Szczecinie nie są idealne, ale każda seria kiedyś się kończy i tak do tego podchodzimy  - mówi przed poniedziałkowym meczem z Pogonią trener Legii, Marek Papszun.

Marek Papszun

- Ze zdrowiem wszystko w porządku, dziękuję za troskę. Zdrowie jest i mam nadzieję, że tak pozostanie. Także w drużynie sytuacja zdrowotna jest dobra. Rehabilitacja Colaka i Kapustki przebiega dobrze. W tej chwili wszyscy są z nami w LTC. Ruben Vinagre wrócił z Portugalii, Kapustka też, więc są coraz bliżej powrotu, ale sytuacja jest dynamiczna. Z dnia na dzień otrzymujemy nowe informacje na temat ich progresu i reakcji na obciążenia.


 

Sparing z Riga FC

- To był bardzo pożyteczny sparing, bo graliśmy z zespołem prezentującym europejską piłkę – intensywną, z dużą motoryką i dobrze wyszkolonymi piłkarzami. To inna intensywność i organizacja gry niż w większości drużyn Ekstraklasy, bardziej oparta na umiejętnościach indywidualnych. To było ciekawe doświadczenie i możliwość dla zawodników, którzy grali mniej. Wystąpili m.in. Jędrzejczyk, Żewłakow, Arreiol, Wszołek wracający po kontuzji czy Tobiasz, który nie bronił od kilku meczów. Cieszy klasyczny hat-trick Rajovicia. Widać, że po tym meczu odżył.

Jaka hierarchia napastników?

- Format tygodnia decyduje. Teraz była dwutygodniowa przerwa, napastnicy nie wyjeżdżali na kadrę. Przed nami jeszcze dwa treningi, więc będziemy decydować, kto wyjdzie jako klasyczna ‘dziewiątka’ w systemie 3-4-3. W poprzednich meczach z formą Rajovicia było różnie, ale w ostatnim spotkaniu coś puściło i zawodnik pokazał, na co go stać. To może być punkt zwrotny, ale musi to jeszcze przenieść na mecze o punkty.


 


Kierunki pracy zespołu

- Pracujemy cały czas tak samo, staramy się rozwijać zespół we wszystkich fazach i subfazach gry. Pracujemy nad stałymi fragmentami. W ostatnim tygodniu więcej czasu poświęciliśmy na rozwój indywidualny zawodników, żeby poprawić jakość gry z piłką. To był nasz główny cel.

Henrique Arreiol

-  Dlaczego mało gra? To zależy głównie od jego dyspozycji. Rozmawialiśmy dziś o tym, co musi zrobić, żeby grać więcej i dostawać minuty. Poświęcamy dużo czasu na analizy indywidualne. Wierzymy w zawodnika, ale za niego na boisko nie wyjdziemy. Musi poprawić działania z piłką, grać bardziej progresywnie, zdobywać przestrzeń. Ma ku temu umiejętności, ale nie zawsze to przekłada. Musi być bardziej intensywny i dynamiczny w grze. Ma odpowiednie parametry, co na jego pozycji jest bardzo istotne.


Kalendarz? Koncentracja na najbliższym meczu

- Ciężko wybiegać dalej. Nasze planowanie dotyczy najbliższego mikrocyklu. Teraz na tapecie jest tylko Pogoń i walka o trzy punkty w Szczecinie. Kolejne mecze u siebie też będą bardzo istotne, ale każdy z tych ośmiu spotkań ma ogromne znaczenie. Zaczyna się walka o wszystko.


- Zdrowych świąt dla wszystkich. W poniedziałek po obiedzie kibicujcie, żebyśmy trzy punkty przywieźli do Warszawy.


Komentarze (35)

Kibic - 11 godzin temu, *.109.21

Ja kibicuje od 1964 roku jeszcze kici grał i to co zrobił mioduszewski z tego klubu to zakrawa na celową działalność służącą zlikwidowanie nazwy Legia, ty bydlaku miodku nie daruje ci nie wywiniesz się, przyjdzie czas że będziesz siedział za ten szwindel, sprubuj ogłosić upadłość, mam na ciebie papiery

Legia to jest potęga? - 04.04.2026 / 12:36, *.orange.pl

Kibicuję Legii gdzieś tak od początku lat 90tych. Ile sobie zdarłem gardła krzycząc, że Legia to potęga to moje. Jednak stwierdzam, że chyba zawze to bardziej ja chciałem wierzyć , że Legia to potęga niż faktycznie to była prawda....

1 Wyelininowanie Sampdorii, a potem jeszcze powalczenie w półfinale. Duźa rzecz, no ale w lidze było to co było
2. Pierwsza LM. Wtedy niby się zgadzało. Doszliśmy do çwierçfinału. Wygrana I remix z mistrzem Anglii... W lidze punktowaliśmy aż miło... No ale...dwumecz z Panathinaiokoswm zostawił diży niedosyt. Spartak był za mocny. W Trondheim baty. Wyszli§my z grupy dzièki korzystnemu wynikowi w innym meczu...No I ten Blackburn... Niby był mistrzem, ale to tak trochę dla mnie jak u nas Piast ....no I finalnie Widzew okazał się lepszy
3. Seryjne mistrzostwa za Mioduskiego- ok, ale to nie była dominacja.. to było w dużwj czèści dzięki "pucharowi maja" jak to Probierz ujął I często ledwo ledwo
4. Druga LM. No tak Real . Wiadomo . Ale też np 0:6 z Borussia gdzie nie wiedzielismy gdzie jest lewo a gdzie prawo....

Oczywiscie to nadal przepasc do tego co jest teraz. Natomiast w tym valym legojnym DNA I potedze itp to wiecej marketingu niz prawdy. Oczywiscie movie tylko o stronie sportowej. Kibice to potęga!

Zosiek - 04.04.2026 / 10:59, *.109.21

Papszun robi wszystko żeby zwalić Legie do drugiej ligi, kto normalny w takim momęcie robi czystki, kto burzy atmosferę, wprowadza niesnastki między zawodnikami, kto gada głupoty że ten się nadaje ten się nie nadaje, nawet nsame zastanawia się czy zostać, taką atmosferę wprowadził papszun

Felek - 04.04.2026 / 08:49, *.centertel.pl

Tak to po każdym meczu można powiedzieć że początek. Evergreen w niejednym znaczeniu;)

Arceusz ewski - 03.04.2026 / 22:34, *.t-mobile.pl

Papszun z Miodkiem jesteście siebie warci.

gazza - 03.04.2026 / 20:08, *.orange.pl

Kiedyś mieliśmy trenera który nawet w osłabieniu (10 zawodników po czerwonej kartce) potrafił wygrać mecz - Dragomir Okuka
Kiedyś mieliśmy trenera który potrafił zmotywować zawodników mówiąc "Golimy frajerów" i wygrywali 5 6 do zera - śp. Janusz Wójcik
A dziś mamy płaczącego trenera na sznurkach prezesa...

MarioL - 04.04.2026 / 17:00, *.wanadoo.fr

@gazza: Byl jeszcze Janas.

Gnuyton - 03.04.2026 / 15:40, *.autocom.pl

Mileta na szpicy? A upadek trwa... lalalalalala 😜

Ju(L)ius - 03.04.2026 / 13:25, *.t-mobile.pl

Dopiero się zaczęła.... dziwne... To już połowa rundy.... 🤔🤔🤔...

Karol Gruta - 03.04.2026 / 13:20, *.tpnet.pl

Nasi ze Szwecją pokazali ze wszystko się da.

Doru - 03.04.2026 / 10:47, *.t-mobile.pl

Już nie mogę słuchać tego wuefisty, Legia jak spadnie to będzie tylko i wyłącznie Papszuna wina i jego super hiper taktyki z drewnianym Rajoviciem w składzie

Xavery - 03.04.2026 / 10:26, *.orange.pl

Pani trenerze: "wszystko" w Legii to: mistrzostwo, puchar i superpuchar. Paniczna obrona przed spadkiem to nie "wszystko" to hańba.

Tak tak - 03.04.2026 / 22:25, *.centertel.pl

@Xavery: liczy sie tylko mistrzostwo. To juz nie wróci kolego, byl chyba czas przywyknac do nowej rzeczywistosci...

Domel - 03.04.2026 / 09:27, *.play-internet.pl

Mileta i Tobiasz w składzie, to emocje będą do samego końca .
derby służewca tuż tuż

ops2 - 03.04.2026 / 02:55, *.centertel.pl

We wszystko jestem w stanie uwierzyć i zaufać poza jednym …… NIE Z DREWNOVICEM w pierwszym składzie (

Hiszpan - 02.04.2026 / 22:56, *.telnaptelecom.pl

Aż się ciśnie na usta- skóncz Waćpan p...
a zacznij robić. Bo na razie przed każdym meczem asekuracja,, szacunek dla rywala.
Nie qwa to jest Legia. Nie można się bać i wyvofywać.

Prawda - 02.04.2026 / 22:31, *.centertel.pl

Komentarz odnośnie Arreriola pokazuje jakim kiepskim trenerem okazał się Papszun. Jedyne co go wyróżnia to, że drenuje budżet Legii dużo bardziej niż poprzednicy.
A czemu Rajovic tak dużo gra panie Marku? Głupoty Pan gada i tyle. Układy układziki, a obiecał Pan, że zrobi tutaj porządek i pogoni leserów.

Egon - 02.04.2026 / 19:36, *.waw.pl

O jakości naszego ataku najlepiej świadczy fakt, że dla przeciętnego kibica nie ma żadnego znaczenia to, czy przykładowo Colak wróci po kontuzji do gry jutro, czy za 2 lata.

e(L)o - 02.04.2026 / 19:31, *.ksiezyc.pl

A miało być mistrzostwo

Koszulki koszulki - 02.04.2026 / 20:23, *.vectranet.pl

@e(L)o: Kiedyś będzie ?.

słuchać się tego już odechciewa - 02.04.2026 / 18:29, *.vodafone-ip.de

nie spadniemy bo jesteśmy Legia
obsrany sękaty klocek strzelił 3 bramki na treningu - przełamał się, odżył, uwierzył - niech to powtórzy u paprykarzy albo spie...la
ciężko trenujemy, efekty przyjdą - ale ku...a kiedy przyjdą? jak stracicie matematyczne szanse na utrzymanie czy dopiero po spadku?
wyciągamy wnioski
na razie Papszun to tylko pieprzysz banały, odkąd jesteś w klubie nic się z grą nie poprawiło, wyniki tylko o tyle że nie przegrywamy ale też nie wygrywamy i dalej jest dno tabeli

odchodząc ze srakowa po mistrzostwie zrobiłeś bardzo głupio
nikt cie nie chciał zagranicą to wróciłeś z podkulonym ogonem

ale teraz jak nie utrzymasz Legii po tym jak kolejny raz odszedłeś ze srakowa to będziesz największym idiotą i nieudacznikiem oraz zapiszesz się w historii klubu jako największy jełop który odszedł z bogatego i czołowego klubu aby przejść do Legii i spaść z najdroższą kadrą

CPSR UKL - 02.04.2026 / 18:08, *.koba.pl

Zamiast Papszuna Legia powinna ściągnąć do siebie Siemieńca.

ws - 03.04.2026 / 07:56, *.play.pl

@CPSR UKL: Nie żaden Siemieniec tylko człowiek wywodzący się z akademii Daniel Mysliwiec powinien być trenerem Legii już dwa-trzy lata temu po zwolnieniu Runajica.

Xavery - 03.04.2026 / 10:29, *.orange.pl

@ws:
Jan Urban z reprezentacją udowadnia, że też by znakomicie ogarnął legijną rzeczywistość.

Sirmichu89 - 03.04.2026 / 10:36, *.orange.pl

@ws: Ciekawy wybór, chociaż osobiście widziałbym na tym miejscu Ojrzyńskiego.

Xavery - 03.04.2026 / 13:20, *.orange.pl

Legia sk-ce - 02.04.2026 / 17:38, *.centertel.pl

Możeeeeeeeeeeeeee poprostu temu drewniakowi rajovicovi trzeba powiedzieć.że.poprostu mecz ligowy to taki sparing......ttle że z publicznością...🙂🙂🙂🙂🙂😍😍

Elf - 02.04.2026 / 17:02, *.centertel.pl

Czyli w Szczecinie wyjdzie w podstawowej 11 drewniak Rajovic...rece normalnie opadaja.Gosc w meczu o stawke nie jest w stanie przyjac pilki, biega jak pojeb..., nie kontroluje tego co sie dzieje na boisku, zyje w innym swiecie ale na treningu strzelil hattricka i oczywiscie teraz na tym hattricku bedzie non stop wystawiany w wyjaciowym skladzie.Jeszcze moze niech do bramki wroci lamaga Tobiasz,bo dawno nie gral i moze trener da mu znowu szanse aby poczul emocje zwiazane z meczem o stawke...

Tom - 02.04.2026 / 16:51, *.play.pl

Kołek - odżył 🤣🤣🤣

Szymon - 02.04.2026 / 16:05, *.play.pl

Cholera musiałem coś przeoczyć bo dopiero teraz zaczyna się walka o wszystko. W sumie lepiej późno niż wcale Powodzenia🤬

Incydent kałowy - 02.04.2026 / 14:45, *.153.140

Smerf maruda widać obesrany po pachy. Flaga Japonii w gaciach to przy tym mała kropeczka.

pio - 02.04.2026 / 16:19, *.play.pl

@Incydent kałowy: zmień tampon i płyń

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 02.04.2026 / 14:21, *.110.118

Jeśli przegramy z paprykarzami to sytuacja w walce o utrzymanie robi się w zasadzie dramatyczna. Trzeba zagrać mega ofenzywnie na tercet naszych żądeł (Nsame-Rajovic-Adamski) z mocnymi wahadłami (Kun-Chodyna) i liczyć że Hindruk wybroni co trzeba. I trzymać z dala od placu lebiegi jak Kapustka, Piątkowski czy Szymański!

Okęciak - 02.04.2026 / 15:01, *.virtuaoperator.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: możemy przegrać i patrząc na terminarz cały dół może przegrać razem z nami i nic się nie zmieni (jedynie o tyle że Pogoń odskoczy reszcie peletonu). To jest całkiem prawdopodobny scenariusz czyli wyścig ślimaków o utrzymanie w lidze aż do końca rozgrywek.

Pesymista - 02.04.2026 / 14:08, *.33.122

Każda seria się kiedyś kończy-oby nie tak jak seria reprezentacji na terenie Szwecji.

