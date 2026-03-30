Legioniści na podium w Polish Squash Tour w Bydgoszczy

W weekend rozegrany został turniej Polish Squash Tour w Bydgoszczy, w którym startowali zawodnicy Legii. Drugie miejsce w Super A zajął Kuba Pytlowany, trzeci był Jan Samborski. W kategorii A drugie miejsce zajął Dominik Mozer. Startowało jeszcze kilku legionistów, których wyniki prezentujemy poniżej.
Wyniki legionistów:
Kuba Pytlowany - Marcin Sikorski 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)
Kuba Pytlowany - Leon Krysiak 3-0 (11-7, 16-14, 11-4)
Finał: Kuba Pytlowany - Filip Jarota 1-3 (15-13, 8-11, 5-11, 7-11)
Jan Samborski - Adam Pełczyński 3-0 (17-15, 11-8, 11-4)
Jan Samborski - Filip Jarota 0-3 (7-11, 7-11, 6-11)
O 3. miejsce: Jan Samborski - Leon Krysiak 3-0 (11-5, 11-8, 11-8)
Dominik Mozer - Mateusz Padysz 3-0 (12-10, 11-6, 11-6)
Dominik Mozer - Dominik Kowalski 3-0 (11-4, 11-1, 11-5)
Dominik Mozer - Mateusz Kotkowiak 3-0 (11-7, 11-2, 11-3)
Dominik Mozer - Kajetan Lipski 3-2 (12-10, 8-11, 7-11, 11-4, 12-10)
Dominik Mozer - Mateusz Marcinkowski 0-3 (9-11, 4-11, 1-11)
Paweł Mienkus - Stefan Soszka 3-1 (12-10, 11-4, 8-11, 12-10)
Paweł Mienkus - Kajetan Lipski 1-3 (11-9, 3-11, 5-11, 4-11)
Paweł Mienkus - Mikołaj Korsak 3-0 (11-8, 13-11, 11-60
Paweł Mienkus - Tomasz Figura 3-1 (9-11, 11-5, 13-11, 11-6)
Paweł Mienkus - Michał Sienkiewicz 3-0 (11-5, 12-10, 11-9)
Jan Szcześniak - Bartosz Paczesny 3-0 (11-7, 11-4, 11-9)
Jan Szcześniak - Michał Sienkiewicz 3-0 (11-5, 11-2, 11-6)
Jan Szcześniak - Mateusz Marcinkowski 0-3 (2-11, 5-11, 6-11)
Jan Szcześniak - Dawid Wilas 3-0 (11-4, 11-8, 11-6)
Jan Szcześniak - Mateusz Kotkowiak 3-0 (11-3, 12-10, 11-5)
Gleb Senatov - Mateusz Kotkowiak 0-3 (9-11, 7-11, 2-11)
Gleb Senatov - Przemysław Burda 3-1 (10-12, 11-8, 11-5, 11-5)
Gleb Senatov - Mateusz Padysz 3-2 (9-11, 6-11, 11-3, 11-9, 11-6)
Gleb Senatov - Maciej Furman 1-3 (5-11, 11-8, 8-11, 10-12)