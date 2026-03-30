Squash

Legioniści na podium w Polish Squash Tour w Bydgoszczy

fot. Krystian Wanat
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W weekend rozegrany został turniej Polish Squash Tour w Bydgoszczy, w którym startowali zawodnicy Legii. Drugie miejsce w Super A zajął Kuba Pytlowany, trzeci był Jan Samborski. W kategorii A drugie miejsce zajął Dominik Mozer. Startowało jeszcze kilku legionistów, których wyniki prezentujemy poniżej.

Wyniki legionistów:
Kuba Pytlowany - Marcin Sikorski 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)
Kuba Pytlowany - Leon Krysiak 3-0 (11-7, 16-14, 11-4)
Finał: Kuba Pytlowany - Filip Jarota 1-3 (15-13, 8-11, 5-11, 7-11)

Jan Samborski - Adam Pełczyński 3-0 (17-15, 11-8, 11-4)
Jan Samborski - Filip Jarota 0-3 (7-11, 7-11, 6-11)
O 3. miejsce: Jan Samborski - Leon Krysiak 3-0 (11-5, 11-8, 11-8)

Dominik Mozer - Mateusz Padysz 3-0 (12-10, 11-6, 11-6)
Dominik Mozer - Dominik Kowalski 3-0 (11-4, 11-1, 11-5)
Dominik Mozer - Mateusz Kotkowiak 3-0 (11-7, 11-2, 11-3)
Dominik Mozer - Kajetan Lipski 3-2 (12-10, 8-11, 7-11, 11-4, 12-10)
Dominik Mozer - Mateusz Marcinkowski 0-3 (9-11, 4-11, 1-11)

Paweł Mienkus - Stefan Soszka 3-1 (12-10, 11-4, 8-11, 12-10)
Paweł Mienkus - Kajetan Lipski 1-3 (11-9, 3-11, 5-11, 4-11)
Paweł Mienkus - Mikołaj Korsak 3-0 (11-8, 13-11, 11-60
Paweł Mienkus - Tomasz Figura 3-1 (9-11, 11-5, 13-11, 11-6)
Paweł Mienkus - Michał Sienkiewicz 3-0 (11-5, 12-10, 11-9)

Jan Szcześniak - Bartosz Paczesny 3-0 (11-7, 11-4, 11-9)
Jan Szcześniak - Michał Sienkiewicz 3-0 (11-5, 11-2, 11-6)
Jan Szcześniak - Mateusz Marcinkowski 0-3 (2-11, 5-11, 6-11)
Jan Szcześniak - Dawid Wilas 3-0 (11-4, 11-8, 11-6)
Jan Szcześniak - Mateusz Kotkowiak 3-0 (11-3, 12-10, 11-5)

Gleb Senatov - Mateusz Kotkowiak 0-3 (9-11, 7-11, 2-11)
Gleb Senatov - Przemysław Burda 3-1 (10-12, 11-8, 11-5, 11-5)
Gleb Senatov - Mateusz Padysz 3-2 (9-11, 6-11, 11-3, 11-9, 11-6)
Gleb Senatov - Maciej Furman 1-3 (5-11, 11-8, 8-11, 10-12)


fot. Krystian Wanat


tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.