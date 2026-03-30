Legia bez awansu do półfinałów MP U-17

Juniorzy koszykarskiej Legii, nie zdołali awansować do półfinałów mistrzostw Polski do lat 17 w sezonie 2025/26. Legioniści, prowadzeni przez Kamila Czosnowskiego, podczas turnieju ćwierćfinałowego w Bydgoszczy przegrali wszystkie trzy mecze i zakończyli tym samym obecne rozgrywki. W poszczególnych meczach najlepszymi strzelcami naszego zespołu byli Gabriel Grzejszczyk, Michał Bołtuć oraz Michał Todorski. Sporym problemem legionistów była skuteczność z dystansu.

Przeciwko Gdańszczanom trafiliśmy jedynie dwie trójki, z kolei w osttanim meczu, z Poznaniakami - tylko raz (5%).





27.03.2026, Bydgoszcz: Astoria Bydgoszcz 71-57 (10-11, 24-12, 15-11, 22-23) Profbud Legia Warszawa

Astoria: Jakub Olszewski 23 (4), Alex Porzuczek 18 (2), Dorian Kubiak 14, Kamil Kurowski 9 (3), Olivier Korbut 3, Filip Gaca 2, Filip Archacki 2, Wiktor Lewandowski 0, Wiktor Westfal 0, Przemysław Gierszewski -, Szymon Napiórkowski -, Tymoteusz Maliszewski -.

trener: Filip Czyżnielewski, as. Hubert Matusiak





Legia: Gabriel Grzejszczyk 17 (5), Michał Bołtuć 15, Piotr Sawicki 8 (2), Michał Todorski 7, Maksymilian O. Emmanuel 5, Maksymilian Adamczyk 3 (1), Kacper Jasiński 2, Bartosz Ostas 0, Michał Paciorek 0, Jakub Gołas 0, Wiktor Frużyński 0, Szymon Pyra 0.

trener: Kamil Czosnowski





Sędziowie: Sławomir Ciemny, Michał Żurawski ; Komisarz: Dariusz Konecki





28.03.2026, Bydgoszcz: Akademia Gortata Gdańsk 74-64 (18-14, 20-14, 22-20, 14-16) Profbud Legia Warszawa

AG: Jan Grzesiak 35 (4), Aleksander Czajkowski 17 (3), Marcel Zimnicki 10 (2), Tymoteusz Drewczyński 9, Marcel Potocki 3 (1), Miłosz Jedliński 0, Jakub Fabich 0, Szymon Juszczyk 0, Aleksander Mateńko 0, Niko Nieleszczuk 0, Tymoteusz Wierski -, Franciszek Mazur -.

trener: Damian Antczak, as. Tomasz Chwiałkowski





Legia: Michał Todorski 20, Gabriel Grzejszczyk 9 (1), Maciej Bołtuć 8, Adam Cegiełka 6, Maksymilian O. Emmanuel 5, Wiktor Frużyński 4, Michał Paciorek 4, Kacper Jasiński 3, Jakub Gołas 3 (1), Maksymilian Adamczyk 2, Bartosz Ostas 0, Szymon Pyra 0.

trener: Kamil Czosnowski





Sędziowie: Natalia Gwizdała, Krzysztof Napierała ; Komisarz: Dariusz Konecki





29.03.2026, Bydgoszcz: Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79-60 (10-6, 27-21, 21-17, 21-16) Profbud Legia Warszawa

Pyra: Milan Stroiński 13 (2), Adam Prokopczuk 12 (2), Aleksander Sobczyński 11 (1), Maciej Muszyński 9 (1), Jerzy Jaśkowiak 9 (1), Jakub Wieczorek 6, Wiktor Berczyński 6, Ryszard Guzenda 4, Jacek Stache 4, Mateusz Frąszczak 3 (1), Kacper Meller 2.

trener: Roman Jańczyk, as. Przemysław Szymański





Legia: Maciej Bołtuć 23, Szymon Pyra 14 (1), Maksymilian O. Emmanuel 11, Piotr Sawicki 6, Adam Cegiełka 4, Gabriel Grzejszczyk 2, Jakub Gołas 0, Maksymilian Adamczyk 0, Bartosz Ostas 0, Kacper Jasiński 0, Wiktor Frużyński 0, Filip Bella 0.

trener: Kamil Czosnowski





Sędziowie: Michał Szymanowski, Krzysztof Napierała ; Komisarz: Dariusz Konecki





Wyniki pozostałych meczów:

Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 82-75 Akademia Gortata Gdańsk

Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 110-54 Astoria Bydgoszcz

Astoria Bydgoszcz 64-54 Akademia Gortata Gdańsk





Końcowa klasyfikacja:

1. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3-0

2. Astoria Bydgoszcz 2-1

--

3. Akademia Gortata Gdańsk 1-2

4. Profbud Legia Warszawa 0-3