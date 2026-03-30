Juniorzy Legii zakończyli sezon mistrzostwami Polski w Bytomiu

Juniorzy hokejowej Legii zakończyli sezon startem w mistrzostwach Polski w Bytomiu, gdzie rozegrali trzy mecze. Legioniści przegrali z MOSM Tychy (1-28), Sokołami Toruń (2-13) oraz katowicką Gieksą (0-6).

MOSM Tychy 28-1 AH Legia
Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, D.Sydorov, I.Malchyk, Y.Seredovych, M.Huretski, M.Krawczyński, P.Podrażka, A.Bejnarowicz, B.Woźniak, S.Laskus, Y.Syshliuk, A.Jurek, M.Birulin, B.Baj
Bramka: M.Krawczyński (as. P.Podrażka)
Wyróżniony zawodnik AH Legii: B.Baj


MKS Sokoły Toruń 13-2 AH Legia
Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, B.Woźniak, I.Malchyk, Y.Seredovych, D.Sydorov, A.Bejnarowicz, P.Podrażka, Y.Shyshliuk, B.Baj, S.Laskus, M.Bohynik, M.Huretski, M.Krawczyński
Bramki: I.Malchyk (as. Y.Seredovych), B.Woźniak
Wyróżniony zawodnik AH Legii: D.Sydorov


AM Gieksa Katowice 6-0 AH Legia
Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, D.Sydorov, I.Malchyk, Y.Seredovych, B.Woźniak, A.Bejnarowicz, A.Jurek, P.Podrażka, Y.Shyshliuk, M.Birulin, S.Laskus, M.Bohynik, B.Baj, M.Krawczyński


Wyróżniony zawodnik AH Legii: I.Malchyk


więcej filmów
