Za nami spotkania 24. kolejki Orlen Basket Ligi, w której Legia wygrała derby z Dzikami. Niewiele brakowało, a Start pokonałby we Wrocławiu zespół Śląska, ale w dogrywce lepsi okazali się wrocławianie, którzy wykorzystali kontuzje w ekipie z Lubelszczyzny. Legia aktualnie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, ale by je obronić, trzeba będzie wygrać w Lany Poniedziałek w Sopocie.

W ostatnim meczu tej kolejki, Miasto Szkła długo prowadziło w meczu ze Stalą Ostrów, ale ostatecznie to ostrowianie zapewnili sobie wygraną i zespół z Podkarpacia z każdą kolejką jest coraz bliżej spadku do I ligi.



Wyniki 24. kolejki Orlen Basket Ligi:

Górnik Wałbrzych 73-103 MKS Dąbrowa Górnicza

Arka Gdynia 76-59 GTK Gliwice

King Szczecin 85-96 Trefl Sopot

Czarni Słupsk 57-68 Anwil Włocławek

Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa

Zastal Zielona Góra 88-90 Twarde Pierniki Toruń

Śląsk Wrocław 98-91 Start Lublin

Miasto Szkła Krosno 80-87 Stal Ostrów Wielkopolski