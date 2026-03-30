8 za nami, 8 przed nami. Wiosenna Legia w połowie drogi

Połowa rundy wiosennej za nami. Po ostatniej kolejce Legia awansowała o jedno miejsce w tabeli i uciekła ze strefy spadkowej. Do komfortowej sytuacji jednak bardzo daleko - nie można wykluczyć, że do końca sezonu będziemy drżeli o utrzymanie w Ekstraklasie.

Bilans ośmiu meczów wiosennych za drużyną Marka Papszuna: 2 zwycięstwa, 5 remisów, 1 porażka. Średnia 1.38 pkt/mecz - poprawa o 30% względem jesieni (1.06).


Tabela rundy wiosennej - jak punktuje Legia na tle rywali

"Wojskowi" zajmują 10. miejsce w tabeli wiosennej z dorobkiem 11 punktów.


Wiosenna tabela Ekstraklasy
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Forma Pkt/M
1. Lech Poznań 9 18 6 0 3 17-11 2
2. GKS Katowice 9 16 5 1 3 12-7 1.78
3. Motor Lublin 8 16 5 1 2 12-10 2
4. Piast Gliwice 9 15 5 0 4 13-14 1.67
5. Lechia Gdańsk 8 14 4 2 2 14-11 1.75
6. Zagłębie Lubin 8 13 4 1 3 9-6 1.63
7. Pogoń Szczecin 8 13 4 1 3 8-8 1.63
8. Korona Kielce 8 12 4 0 4 12-10 1.5
9. Jagiellonia Białystok 9 12 3 3 3 14-13 1.33
10. Legia Warszawa 8 11 2 5 1 11-10 1.38
11. Raków Częstochowa 8 9 2 3 3 9-10 1.13
12. Górnik Zabrze 8 9 2 3 3 7-8 1.13
13. Cracovia 8 9 2 3 3 6-7 1.13
14. Widzew Łódź 8 9 2 3 3 5-6 1.13
15. Arka Gdynia 8 9 2 3 3 10-12 1.13
16. Wisła Płock 8 9 3 0 5 7-13 1.13
17. Radomiak Radom 8 7 1 4 3 7-10 0.88
18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8 3 0 3 5 6-13 0.38

  

​  Dobrym znakiem jest to, że słabiej niż Legia punktują 4 drużyny bezpośrednio zaangażowane w walkę o utrzymanie: Bruk-Bet, Arka, Widzew Radomiak


​  Legia jest zespołem z najmniejszą liczbą porażek i z największą liczbą remisów.


 


8 meczów do końca — co nas czeka

Najbliższy mecz legioniści rozegrają w poniedziałek, 6 kwietnia w Szczecinie. "Portowcy" wiosną przegrali już 3 razy, ale za każdym razem na wyjeździe. U siebie punktują bardzo dobrze - 3 zwycięstwa i 1 remis.Ekipę ze stolicy czeka więc trudna przeprawa. Wygrana z Pogonią nie tylko poprawiłaby sytuację w tabeli ale doskoczylibyśmy do szczecinian na jeden punkt. To pokazuje jak ważne będzie świąteczne starcie obu drużyn, tym bardziej że...


Gdy zerkniemy w kalendarz Ekstraklasy, to w trzech kolejnych meczach przeciwnikami będą zespoły z topu - Górnik Zabrze (dom), Zagłębie Lubin (dom) i najlepszy do tej pory wiosną Lech Poznań (wyjazd). Punkty w tych meczach będą na wagę złota.

Ostatnia faza sezonu to mecze z bezpośrednimi zespołami walczącymi o utrzymanie, czyli z Widzewem Łódź i Bruk-Betem Termalicą, Sezon zakończymy meczami z nadal zagrożoną spadkiem Lechią Gdańsk (wyjazd) i Motorem Lublin przy Łazienkowskiej. 

Kolejne 8 meczów to kolejne 24 możliwe punkty. Przy utrzymaniu obecnej formy (1.38 pkt/mecz) Legia zakończyłaby sezon z ~41 punktami. To powinno wystarczyć — ale w lidze, gdzie 14. i 17. drużynę dzielą 4 punkty, słowo „powinno" nie daje żadnego komfortu.


Nastroje lekko optymistyczne, trener oceniany neutralnie

W serwisie cały czas trwa sonda, w której badamy wasze opinie na temat utrzymania się Legii w Ekstraklasie. 67% głosujących wierzy w utrzymanie, 33% spodziewa się spadku. Proporcja stabilna od tygodnia — ani panika, ani euforia.


Codziennie możecie także oceniać pracę trenera Marka Papszuna, w naszym Legiometrze, czyli barometrze nastrojów. Obecne notowania szkoleniowca oscylują w granicach 50 punktów w skali 1-100, czyli na poziomie neutralnym.


Połowa wiosennej drogi za nami. Druga połowa zaczyna się w poniedziałek w Szczecinie.


Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (30.03.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

