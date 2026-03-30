8 za nami, 8 przed nami. Wiosenna Legia w połowie drogi

Połowa rundy wiosennej za nami. Po ostatniej kolejce Legia awansowała o jedno miejsce w tabeli i uciekła ze strefy spadkowej. Do komfortowej sytuacji jednak bardzo daleko - nie można wykluczyć, że do końca sezonu będziemy drżeli o utrzymanie w Ekstraklasie.
Bilans ośmiu meczów wiosennych za drużyną Marka Papszuna: 2 zwycięstwa, 5 remisów, 1 porażka. Średnia 1.38 pkt/mecz - poprawa o 30% względem jesieni (1.06).
Tabela rundy wiosennej - jak punktuje Legia na tle rywali
"Wojskowi" zajmują 10. miejsce w tabeli wiosennej z dorobkiem 11 punktów.
|Wiosenna tabela Ekstraklasy
|M.
|Pkt.
|Z.
|R.
|P.
|Bramki
|Forma
|Pkt/M
|1.
|Lech Poznań
|9
|18
|6
|0
|3
|17-11
|2
|2.
|GKS Katowice
|9
|16
|5
|1
|3
|12-7
|1.78
|3.
|Motor Lublin
|8
|16
|5
|1
|2
|12-10
|2
|4.
|Piast Gliwice
|9
|15
|5
|0
|4
|13-14
|1.67
|5.
|Lechia Gdańsk
|8
|14
|4
|2
|2
|14-11
|1.75
|6.
|Zagłębie Lubin
|8
|13
|4
|1
|3
|9-6
|1.63
|7.
|Pogoń Szczecin
|8
|13
|4
|1
|3
|8-8
|1.63
|8.
|Korona Kielce
|8
|12
|4
|0
|4
|12-10
|1.5
|9.
|Jagiellonia Białystok
|9
|12
|3
|3
|3
|14-13
|1.33
|10.
|Legia Warszawa
|8
|11
|2
|5
|1
|11-10
|1.38
|11.
|Raków Częstochowa
|8
|9
|2
|3
|3
|9-10
|1.13
|12.
|Górnik Zabrze
|8
|9
|2
|3
|3
|7-8
|1.13
|13.
|Cracovia
|8
|9
|2
|3
|3
|6-7
|1.13
|14.
|Widzew Łódź
|8
|9
|2
|3
|3
|5-6
|1.13
|15.
|Arka Gdynia
|8
|9
|2
|3
|3
|10-12
|1.13
|16.
|Wisła Płock
|8
|9
|3
|0
|5
|7-13
|1.13
|17.
|Radomiak Radom
|8
|7
|1
|4
|3
|7-10
|0.88
|18.
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|8
|3
|0
|3
|5
|6-13
|0.38
Dobrym znakiem jest to, że słabiej niż Legia punktują 4 drużyny bezpośrednio zaangażowane w walkę o utrzymanie: Bruk-Bet, Arka, Widzew i Radomiak.
Legia jest zespołem z najmniejszą liczbą porażek i z największą liczbą remisów.
8 meczów do końca — co nas czeka
Najbliższy mecz legioniści rozegrają w poniedziałek, 6 kwietnia w Szczecinie. "Portowcy" wiosną przegrali już 3 razy, ale za każdym razem na wyjeździe. U siebie punktują bardzo dobrze - 3 zwycięstwa i 1 remis.Ekipę ze stolicy czeka więc trudna przeprawa. Wygrana z Pogonią nie tylko poprawiłaby sytuację w tabeli ale doskoczylibyśmy do szczecinian na jeden punkt. To pokazuje jak ważne będzie świąteczne starcie obu drużyn, tym bardziej że...
Gdy zerkniemy w kalendarz Ekstraklasy, to w trzech kolejnych meczach przeciwnikami będą zespoły z topu - Górnik Zabrze (dom), Zagłębie Lubin (dom) i najlepszy do tej pory wiosną Lech Poznań (wyjazd). Punkty w tych meczach będą na wagę złota.
Ostatnia faza sezonu to mecze z bezpośrednimi zespołami walczącymi o utrzymanie, czyli z Widzewem Łódź i Bruk-Betem Termalicą, Sezon zakończymy meczami z nadal zagrożoną spadkiem Lechią Gdańsk (wyjazd) i Motorem Lublin przy Łazienkowskiej.
Kolejne 8 meczów to kolejne 24 możliwe punkty. Przy utrzymaniu obecnej formy (1.38 pkt/mecz) Legia zakończyłaby sezon z ~41 punktami. To powinno wystarczyć — ale w lidze, gdzie 14. i 17. drużynę dzielą 4 punkty, słowo „powinno" nie daje żadnego komfortu.
Nastroje lekko optymistyczne, trener oceniany neutralnie
W serwisie cały czas trwa sonda, w której badamy wasze opinie na temat utrzymania się Legii w Ekstraklasie. 67% głosujących wierzy w utrzymanie, 33% spodziewa się spadku. Proporcja stabilna od tygodnia — ani panika, ani euforia.
Codziennie możecie także oceniać pracę trenera Marka Papszuna, w naszym Legiometrze, czyli barometrze nastrojów. Obecne notowania szkoleniowca oscylują w granicach 50 punktów w skali 1-100, czyli na poziomie neutralnym.
Połowa wiosennej drogi za nami. Druga połowa zaczyna się w poniedziałek w Szczecinie.