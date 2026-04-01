Wyniki legionistów na ME U-19

W Krakowie zakończyły się Mistrzostwa Europy do lat 19 w squasha, w których brało udział kilkoro zawodników Legii. Bardzo dobrze zaprezentowała się zaledwie 14-letnia Anna Jakubiec, która dotarła do ćwierćfinału, a w nim stoczyła bardzo dobry mecz z Natalią Mierzejewską. Legionistka ostatecznie zajęła 16. miejsce. Wyżej sklasyfikowana została Ukrainka, Anna Tarasova, która zajęła 14. miejsce.
Karol Krzywina zajął 28. miejsce, Wiktor Paluchowski - 30.
Wyniki legionistów:
Anna Jakubiec - Paula Company (Hiszpania) 3-0 (11-4, 11-2, 11-1)
Anna Jakubiec - Ema Bozhilova (Bułgaria) 3-1 (11-5, 9-11, 11-7, 11-7)
Anna Jakubiec - Reka Kemecsei (Anglia) 0-3 (5-11, 7-11, 5-11)
Anna Jakubiec - Natalia Mierzejewska 0-3 (9-11, 4-11, 8-11)
Anna Jakubiec - Anna Tarasova (Ukraina) 1-3 (9-11, 11-4, 9-11, 10-12)
Anna Jakubiec - Ofri Maliach (Izrael) 1-3 (9-11, 11-9, 6-11, 5-11)
Anna Tarasova - Hanna Wróbel 3-1 (11-8, 11-6, 8-11, 12-10)
Anna Tarasova - Emma Peteva (Bułgaria) 3-2 (14-12, 5-11, 17-15, 9-11, 11-5)
Anna Tarasova - Lauren Baltayan (Francja) 0-3 (2-11, 1-11, 2-11)
Anna Tarasova - Leelou Laporte (Francja) 2-3 (14-12, 4-11, 11-9, 10-12, 6-11)
Anna Tarasova - Anna Jakubiec 3-1 (11-9, 4-11, 11-9, 12-10)
Anna Tarasova - Aneta Sezemska (Czechy) 1-3 (3-11, 11-6, 8-11, 12-14)
Wiktor Paluchowski - Attila Gulyas (Węgry) 3-1 (7-11, 11-5, 12-10, 11-9)
Wiktor Paluchowski - Amir Khaled-Jousselin (Francja) 0-3 (0-11, 0-11, 3-11)
Wiktor Paluchowski - Corentin Boniver (Belgia) 0-3 (4-11, 2-11, 6-11)
Wiktor Paluchowski - Karol Krzywina 1-3 (5-11, 11-8, 7-11, 2-11)
Wiktor Paluchowski - Gustavo Cruz (Portugalia) 0-3 (4-11, 3-11, 9-11)
Karol Krzywina - Ferruh Dincer (Turcja) 3-0 (11-8, 11-3, 11-1)
Karol Krzywina - Ismail Khalil 0-3 (4-11, 4-11, 7-11)
Karol Krzywina - Nick Greter (Szwajcaria) 0-3 (11-13, 6-11, 5-11)
Karol Krzywina - Wiktor Paluchowski 3-1 (11-5, 8-11, 11-7, 11-2)
Karol Krzywina - Mika Von Aesch (Szwajcaria) 0-3 (5-11, 8-11, 7-11)
Karol Krzywina - Aaron Knox (Irlandia) 1-3 (5-11, 13-11, 9-11, 6-11)