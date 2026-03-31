Pluta w piątce tygodnia

Andrzej Pluta znalazł się w najlepszej piątce minionego tygodnia PLK. Zawodnik Legii zaliczył ponownie udany występ. Tym razem był wiodącą postacią w wygranej potyczce z Dzikami Warszawa zdobywając 20 pkt. (4/9 za 3 pkt.), zaliczając 10 asyst, zbierając 3 piłki oraz notując jeden przechwyt.
Najlepsza piątka 24. tygodnia Orlen Basket Ligi
Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Ron Curry (MKS Dąbrowa Górnicza), Mateusz Szlachetka (Twarde Pierniki Toruń), Mindaugas Kacinas (Trefl Sopot), Jarvis Williams (Śląsk Wrocław)