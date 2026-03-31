Ostatnie wyniki hokeistów Legii

fot. Legia Hokej
Drużyny hokejowej Legii w ostatni weekend rozegrały swoje mecze - zarówno ligowe, jak i w ramach turniejów mających poprawić formę. Drużyna młodzika wzięła udział w kolejnym etapie barażów do Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.

REKLAMA


MINI HOKEJ
W miniony weekend drużyna mini hokeja AH Legia wystąpiła na turnieju w Zgierzu, gdzie zebrała kolejne cenne doświadczenie.


AH Legia 3-3 Polonia Bytom
AH Legia 1-10 UKS Sielec Sosnowiec
AH Legia 1-6 MKS Sokoły Toruń
AH Legia 6-4 Unia Oświęcim
AH Legia 0-6 Naprzód Janów Katowice
AH Legia 0-8 GKS Katowice
AH Legia 8-2 GAS Olivia
AH Legia 2-6 Orlik Opole


Codzienny skrupulatny trening przynosi kolejne owoce. Gramy jak równy z równym z najlepszymi drużynami w Polsce. Unikanie słabszych rywali i granie z bardzo mocnymi drużynami w Czechach pokazuje nam drogę rozwoju i pozwala stawać się stopniowo coraz lepszymi zawodnikami i drużyną. Idziemy po swoje, ciężka praca już zaczyna procentować, a będzie tylko lepiej. Jesteśmy zgrani i waleczni, tworzymy monolit, będąc coraz lepszą drużyną. W turnieju grały dzieci mniej doświadczone i młodsze, które wspaniale dały sobie radę, patrząc na grających obok starszych kolegów. Wyciągamy wnioski i konsekwentnie pracujemy dalej.


Kolejny turniej mini hokeja, tym razem rozegrany w Elblągu i cenne doświadczenia, które będą na pewno procentować w dalszej pracy nad rozwojem hokejowych talentów.


AH Legia 3-2 Sokoły Toruń
AH Legia 0-3 GAS Olivia I
AH Legia 3-8 GAS Olivia II
AH Legia 1-6 UKS Wikingowie Elbląg I
AH Legia 0-8 PTH Koziołki
AH Legia 6-2 Wikingowie II
AH Legia 5-2 Wikingowie III


Mieliśmy najmłodszy zespół, także stażem na lodzie. Miło było patrzeć jak młodzi zawodnicy zacięcie walczą jak lwy. Choć najmłodsi, to na pewno najbardziej ambitni i waleczni.


ŻAK STARSZY
Turniej w czeskim Cieszynie im. Bratri Vincouru był dla naszej drużyny ciekawym wyzwaniem i doświadczeniem.


AH Legia - HC Bulls Vranov nad Topl'ou 0-3, 0-6
AH Legia - HC Vlci Cesky Tesin 0-4, 0-6
1/4 finału: AH Legia 1-21 HC Roznov p. R. Cerni vlci
Mecz o 5. miejsce: AH Legia 0-9 HK Spisska Nova Ves


W meczach grupowych każda tercja była liczona osobno, później liczony był cały mecz. Graliśmy 2x20 min. Turniej w czeskim Cieszynie okazał się bardzo wymagający dla naszej drużyny. Cieszymy się, że nasi zawodnicy mieli okazję spróbować swoich sił, a także podpatrzyć kolegów z zagranicy, zobaczyć jak funkcjonują, grają i ile wysiłku wkładają w każdą zmianę na lodzie podczas meczu. To doświadczenie uświadomiło nam również, jak wiele pracy i nauki jeszcze przed nami.
Była to cenna lekcja, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości i zmotywuje nas do jeszcze większego zaangażowania na treningach i w kolejnych rozgrywkach. Przecież ciężka praca zawsze popłaca!


MŁODZIK
Młodzik rozgrywał w miniony weekend baraże do Mistrzostw Polski w Krynicy-Zdroju. Drużyna zagrała trzy bardzo zacięte mecze.


AH Legia 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Sokoły Toruń
Bramki: Aleksander Bialou, Antek Płóciniczak, Lev Sukhopara, Tim Stopczenko, Maksymilian Mączka


W pierwszym meczu pokonujemy 5:3 Sokoły Toruń. Zwycięstwo przyszło niezwykle trudno, dużo niedokładności w grze oraz błędy popełniane w obronie sprawiły, że wynik był sprawą otwartą do samego końca. Sporo nerwowości w końcówce meczu. Udało się jednak opanować emocje i po strzale Maksa Maczki do pustej bramki ustalić wynik spotkania.


AH Legia 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Polonia Bytom
W drugim spotkaniu barażowym ulegamy drużynie z Bytomia 0:2. Przez większą część spotkania rywale starali się złamać naszą obronę, jednak dobra postawa bramkarza pozwalała nam utrzymywać dobry wynik i walczyć do ostatniego gwizdka o zwycięstwo w tym meczu. Drużyna starała się grać uważnie w obronie, z myślą o przeprowadzeniu szybkiej kontry. Pomimo porażki możemy powiedzieć, że walczyliśmy z sercem o każdy centymetr lodowiska, zostawiając sporo sił na lodzie, za co należą się drużynie słowa pochwały.


AH Legia 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) KTH Krynica
Bramki: Konstanty Kowal, Mikołaj Staszyński


Bardzo dobre spotkanie zagrali zawodnicy AH Legii przeciwko gospodarzom turnieju, drużynie KTH Krynica. Ambitna walka pokazała charakter drużyny, która od pierwszej do ostatniej minuty walczyła o zwycięstwo. Dobra komunikacja pomiędzy zawodnikami, wzajemne wspieranie się i dobre „czytanie” gry w każdej zmianie umożliwiło grę wysokim pressingiem. Wszystko było też poparte odpowiedzialną grą w obronie.
Pomimo porażki można być dumnym z postawy zawodników w tym spotkaniu, jak i w całym turnieju barażowym. Wielkie brawa dla zespołu.


Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
