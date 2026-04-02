Wyniki legionistów w ostatnich turniejach OTK

Tenisiści Legii brali ostatnio udział w licznych turniejach ogólnopolskich w różnych kategoriach wiekowych. Kornel Nagórski zajął 3. miejsce w singlu i 2. w grze podwójnej w zawodach U-16 rozegranych w Szczecinie.
Bartek Nowak wygrał w singlu i deblu turniej OTK do lat 14 w Mysiadle. Kanakasabapathy Raggul i Kacper Niedziela wygrali grę podwójną podczas mistrzostw województwa Maz. do lat 18. Lena Czynszak zajęła 3. miejsce w singlu w turnieju WTK U-18 w Pabianicach.
W mistrzostwach wojewódzkich do lat 16, Alicja Czemerys była druga w singlu i trzecia w deblu, a Frida Meronk trzecia w deblu.