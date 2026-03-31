Młodzież: mecze weekendowe (25-29.03)

Mecz juniorów starszych z Zagłębiem Lubin został przełożony z uwagi na liczne powołania dla graczy obu drużyn. W CLJ U17 Legia wygrała 6-0 z Resovią. Legioniści z zespołów U14 i U16 ulegli w Ekstralidze starszego rocznika kolegom z Ursusa (odpowiednio: 1-7 i 1-2). W CLJ U15 Legia wygrała 8-1 z AKS SMS Łódź. Grały też młodsze roczniki akademii. Więcej informacji wkrótce.

REKLAMA

1 liga maz. gr. II (2008 i mł.): Legia LSS U18 0-2 (0-2) Delta Warszawa (2008 i mł.)

Gole:

0-1 6 min. Fabian Jackowski

0-2 44 min. Fabian Jackowski





CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 6-0(1-0) Resovia Rzeszów

Gole:

1-0 34 min. Daniił Pyłypczuk (as. Wiktor Zugaj)

2-0 52 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray

3-0 56 min. Daniił Pyłypczuk (as. Fabian Mazur)

4-0 73 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

5-0 83 min. Fabian Mazur (as. Oliwier Altewęgier)

6-0 90+2 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (dobitka strzału Jana Rodaka)





Strzały (celne) - II połowa: Legia 14 (9) - Resovia 4 (2)





Legia: Alex Malchrowicz [10] - Bartosz Jukowski, Marek Suchodół [10](69' Jan Rodak), Oskar Krakowiak - Wiktor Zugaj (77' Oliwier Altewęgier [10]), Hoang Nguyen (69' Filip Kwiecień [10]), Adam Łukasiewicz [10], Jarosław Kuc [10](60' Szymon Siekaniec [10]) - Fabian Mazur, Daniił Pyłypczuk (77' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Maciej Pietraszko, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): KS Łomianki 1-0 (0-0) Legia U16

Gole:

1-0 49 min. Nikodem Tokarz (rzut karny po faulu na nim samym)





Strzały (celne): KSŁ 4(3) - Legia 11(3)





Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski [11](83' Olivier Pruszyński), Marek Suchodół (84' Mikołaj Maćkowiak), Igor Lechecki, Artur Szmyt - Dawid Rodak, Filip Reszka [11](56' Aleksander Badowski), Filip Kwiecień (70' Jan Szybicki) - Oliwier Altewęgier (46' Borys Wawer), Michał Kucała [11](56' Mateusz Pawłowski Ż), Aleks Rzepkowski. Rezerwa: Imran Ibrahim

Trener: Maciej Gadowski, II trenerzy: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 1-2 (0-1) RKS Ursus U17

0-1 45 min. Jan Makulski (rzut karny)

0-2 60 min. Jan Chrostek

1-2 90 min. Aleks Rzepkowski (as. Borys Wawer)





Legia: Stanisław Kwiatkowski - Imran Ibrahim (46' Artur Szmyt), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Aleks Szybalski, Dawid Rodak, Filip Reszka, Jan Szybicki - Aleks Rzepkowski, Adrian Pućka, Aleksander Badowski oraz: Mateusz Pawłowski, Borys Wawer, Bartosz Przybyłko, Olivier Pruszyński

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki





CLJ U15 (2011 mł.): Legia 8-1(4-0) AKS SMS Łódź

1-0 1 min. Kacper Kwiatkowski (as. Aleksander Dąbrowski)

2-0 7 min. Szymon Traczykowski (as. Jan Kaczorowski)

3-0 20 min. Wojciech Kuś (as. Szymon Traczykowski)

4-0 29 min. Szymon Traczykowski b.a.

5-0 47 min. Fryderyk Paprocki (as. Wojciech Kuś)

5-1 49 min. Filip Wałdowski (po rzucie rożnym)

6-1 53 min. Kajetan Zaliwski (z rzutu wolnego)

7-1 71 min. Szymon Traczykowski (as. Stanisław Maisiuk)

8-1 76 min. Fryderyk Paprocki (as. Kajetan Zaliwski)





Strzały (celne)[15-80']: Legia 22(10) - AKS SMS 5(3)





Legia Jan Nowicki - Stanisław Głębowski (41' Fryderyk Paprocki), Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś (55' Antoni Kośmider), Kajetan Zaliwski - Szymon Traczykowski [12], Michał Kucała (55' Stanislau Maisiuk), Kacper Kwiatkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): RKS Ursus Warszawa U15 7-1 (4-1) Legia U14

Gole:

1-0 9 min. Fryderyk Sikorski (as. Bartosz Bazydło)

2-0 14 min. Bartosz Bazydło (rzut karny)

2-1 17 min. Filip Jasiński (rzut karny na Bartłomieju Cząstce)

3-1 19 min. Bartosz Bazydło (rzut karny)

4-1 29 min. Bartosz Bazydło (rzut karny)

5-1 52 min. Antoni Piekarniak

6-1 57 min. Antoni Piekarniak

7-1 74 min. Bartosz Ilków





Strzały (celne): Ursus 24(15) - Legia 11(3)





Legia: Juliusz Onyszko, Adam Dobrowolski - Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz, Klaudiusz Półtorak, Jakub Kruk, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Karol Szczepek, Bartłomiej Cząstka, Aleksander Kocot, Mikołaj Ćwikilewicz [2011], Michał Har, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Karol Grzyb, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, Adam Smoła

Trener: Wojciech Marczyk, II trenerzy: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing U13 (2013 i mł.): Legia Warszawa - UKS Varsovia





Strzały(15-80'): Legia 32(14) - Varsovia 10(2)





Sparing U12 (2014 i mł.): KS Cracovia U12 - Legia U12





Ciekawy zacięty mecz, "kręcący się" przez większość czasu koło remisu na boisku i na tablicy wyników. Gospodarze pokazali spore umiejętności i stwarzali sobie sporo sytuacji bramkowych. Wartościowy sparing.





KS Cracovia U11 - Legia U11





Reprezentacja Podhala U13 - Legia U12





Ciekawy, trudny mecz z mocnym fizycznie i solidnym przeciwnikiem. Legioniści pokazali walkę do końca i byli w stanie dość długo utrzymywać inicjatywę gry, choć mecz był stosunkowo zacięty.

Reprezentacja Podhala U12 - Legia U11





Sparing U10 (2016 i mł.): Legia Warszawa - Śląsk Wrocław





Strzały (celne): Legia 33(22) - Śląsk 40(23)





Ciekawy, wartościowy, wymagający sparing. Zacięta walka do przerwy, potem nawet przewaga gości, ale i doskonały końcowy kwadrans Legii.





Sparing U9 (2017 i mł.): Legia Warszawa - Śląsk Wrocław





Ciekawy mecz, gdzie oba zespoły momentami zdobywały gole seriami. W końcówce skutecznością popisali się bardzo dobrze grający goście. Ciekawe, zacięte, szybkie widowisko.





Sparing U8 (2018 i mł.): Legia Warszawa - Śląsk Wrocław





Ze Śląskiem Wrocław zagrała też Legia U8. Mecz ciekawy, ofensywny z wieloma golami z obu stron, ale tu legioniści radzili sobie całkiem pewnie od początku, praktycznie do końca.