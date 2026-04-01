Bilety na mecz z Zagłębiem

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

17 kwietnia o godzinie 20:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie ligowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 3 kwietnia o godz. 15. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych. Ceny biletów są wyższe o 15 zł niż na tegoroczne mecze z Koroną, Wisłą i Cracovią.

Zlb - 03.04.2026 / 23:16, *.t-mobile.pl Widzę że się pomyliłem i jest Nas od groma. Mam na myśli chłopaków którym nie odpowiada to jak Nas pudel traktuje pudel tymi swoimi cenami biletów!!! Jak jest Nas tylu to może czas coś z tym zrobić? Nie mówię o bojkocie bo wiemy że to nie ma sensu ,ale może trzeba mu to głośno powiedzieć co o tym myślimy???!!! Nie wiem jak inni, ale ja jako wierny kibic kochający Legie całym sercem, kibic który będzie z Legią zawsze! Bez względu gdzie i jak będzie grać drużyna, nie to jest w tej zabawie ważne! Ważne jest że człowiek w coś wierzy, jest dumny z tego że jest Legionistą,sławi Legie wszędzie, rozpiera go duma jak widzi całą resztę tak bardzo Nas nienawidzących i śmieje się im prosto w ryj bo wie że LEGIA TO MY!!! Spokojnych świąt Bracia! odpowiedz

Zlb - 03.04.2026 / 22:56, *.t-mobile.pl Ale numer z tymi biletami!!! Nie na ten mecz a na gornik !!! Na luzie wchodzę wczoraj na stronę po bilet i...blacha!!!! Nie ma nic na Żylete, zero!!! Szok, szczególnie że bilety zamiast być tańsze aby podziękować kibicom że mimo padaki są z Legia do końca pudel ma w nosie i bileciki w górę!!! Zaraz znajdą się najmadrzejsi i będzie że subskrycja,że jak nie pasi nie przychodz, itd...uprzedzę i odrazu powiem że są różne życiowe historie i nie mogę subskrybować,,dwa że mimo drogich biletów i tak człowiek wyda ten hajs i przyjdzie bo wiadomo-mecz rzecz święta!!! Chodzi o fakt, ktoś naprawde powinien w klubie pomyśleć w jakim miejscu jest drużyna, cały klub. I jak na tym tle wypadają kibice!!! Ja mimo że o kulach się poruszam i po każdym meczu noga z bólu odpada, żona się denerwuje że hajs wydany na mecz można lepiej wydać!!! I widzi jak cierpię po meczu to na dodatek trzeba powiedzieć że trzeba jeszcze więcej zapłacić!!!A ilu chłopaków ma pewnie jeszcze słabiej niż ja, a są mimo wszystko!!! I właśnie za to, za te poświęcenia,za tłumaczenie że no tak słabo grają, no wstyd że nawet u siebie baty dostajemy, itd...Ty na końcu powiesz "TRUDNO, I TAK NA MECZ IDĘ, TERAZ BEDZIE LEPIEJ "Właśnie za to i tysiące podobnych historii bilety powinny być tańsze ,bo ja przynajmniej czuje się kiepsko z tym jak Nas pudel ze świtą teraz traktują!!!A wracając do sedna to bez kitu dawno nie byłem tak zdziwiony że już nie ma biletów, do tej pory ciężko mi w to uwierzyć!!! Noe mogę uwierzyć że nie pójdzie się na mecz!!! Na zagłębie się już zabezpieczyłem, na wszelki wypadek!!! Pudel out!!!! odpowiedz

Peter - 04.04.2026 / 10:28, *.play-internet.pl @Zlb: Mnie też to boli ale na Zagłębie kupiłem... odpowiedz

Klanik - 03.04.2026 / 14:37, *.play.pl Na nich Legio! odpowiedz

Miejsce w tablei jest bez znaczenia - 03.04.2026 / 11:42, *.orange.pl Najważniejsze jest mistrzostwo Polski !🥳 odpowiedz

Afro - 03.04.2026 / 10:29, *.plus.pl Serio 60 zł na Żyletę? odpowiedz

Szkielet - 02.04.2026 / 11:26, *.gov.pl Na Żyletę po 30 zł, a dalej 50 zł i 70 zł. O to moja propozycja. odpowiedz

Alojzy - 01.04.2026 / 23:08, *.centertel.pl Idę na mecz ale pudel wont!!! odpowiedz

Fru - 01.04.2026 / 19:07, *.autocom.pl Ceny na miarę Wielkiego Klubu jak i prezesa 😆 mioduski won! odpowiedz

L - 01.04.2026 / 20:58, *.play.pl @Fru: Ceny na miare 2026 roku. Czas dorosnac. odpowiedz

Peter - 02.04.2026 / 15:18, *.play-internet.pl @L: Szkoda, że nie na miarę zarobków Polaków... odpowiedz

TakaPrawda - 02.04.2026 / 23:03, *.waw.pl @L: Jeszcze, żeby poziom był na miarę 2026... A biorąc pod uwaqę, że stadion jest miejski, wybudowany za nasze pieniądze, to ceny są skandalicznie wysokie odpowiedz

Tom - 01.04.2026 / 18:58, *.vectranet.pl 60 zł na Żyletę za taki dziadowski poziom jaki prezentują te wkłady do koszulek?

Za to jakie miejsce ma w tym sezonie Legia to bilety powinny być po 10 zł na Żyletę i 20 zł na pozostałe trybuny. odpowiedz

Elo - 01.04.2026 / 17:36, *.play-internet.pl Drużyna do spadku a te matoły podciągają ceny bo przyjeżdza niesamowite Zagłebie Lubin szacun liga mistrzów normalnie powodzenia życze i gdzie ta jedność albo wyniki albo pusty stadion jakoś mało konsekwentni są NS.. odpowiedz

L - 01.04.2026 / 20:59, *.play.pl @Elo: Po 1 nikt nie podniosl cen biletow na Zaglebie, po 2 nikt nie mowil, ze albo wyniki albo pusty stadion. NS nie sa kibicami sukcesu tak jak ty. Elo. odpowiedz

Stara Żyleta - 02.04.2026 / 02:05, *.play.pl @L: No jak nie jak był protest, który w moment został zawieszony. Jeśli miejsce w strefie spadkowej nie jest powodem do jego odwieszenia to co jest? Gdyby NS byli konsekwentni i nie dali się nabrać na transfer Rajovicia za 3 melony to dziś spijaliby śmietankę, więcej pikników widząc wyniki i tabelę przeszłoby na stronę ultrasów rezygnując z chodzenia na stadion, a sam loczek rwałby kłaki z głowy. Elo. odpowiedz

Alan - 02.04.2026 / 08:17, *.centertel.pl @L:



Pewnie ze nie są dlatego nie powinno ich obchodzić czy gramy o MP czy 1 liga .....wiec skad ta napinka w takim razie ? odpowiedz

Peter - 01.04.2026 / 17:04, *.vectranet.pl Poj...bało ich z tymi cenami. Na Widzew po 100 na Żyletę będą?? odpowiedz

endrjuuu - 01.04.2026 / 17:24, *.mediatelekom.pl @Peter: no po......bało niestety.... A ty nie podpowiadaj bo Herra czyta komentarze i już wie, że kibice będą się spodziewać po 100zł na żyletę więc śmiało będzie mógł tyle krzyknąć :-P odpowiedz

L - 01.04.2026 / 21:00, *.play.pl @Peter: A po ile bys chcial ceny w tych czasach? odpowiedz

Tymon - 02.04.2026 / 06:12, *.centertel.pl @L: takie czasy, tusk = drożyzna 💩 odpowiedz

Peter - 02.04.2026 / 15:21, *.play-internet.pl @L: Po tyle żebym nie musiał wybierać pomiędzy codziennymi wydatkami a meczem. Życie w Warszawie jest coraz droższe. odpowiedz

Mateusz WML - 01.04.2026 / 17:02, *.t-mobile.pl Mam nadzieję że to prima aprilis z tym 15 zł drożej. odpowiedz

L - 01.04.2026 / 20:59, *.play.pl @Mateusz WML: Przeciez nie jest 15 zl drozej, widac jak chodzicie na mecze :DDDD odpowiedz

U4L - 01.04.2026 / 21:21, *.t-mobile.pl @L: Względem Rakowa jest. Byłem za 45. odpowiedz

A - 03.04.2026 / 13:20, *.orange.pl @L: A powiesz mi jak to liczysz ze nie jest drożej? Bo wg mnie 60 to więcej niż 45 odpowiedz

Szkielet - 01.04.2026 / 16:56, *.gov.pl O też 60 zł na Żyletę. Fajnie. Fajnie. Coraz fajniej. odpowiedz

