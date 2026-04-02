Alex Haditaghi apeluje do kibiców przed meczem Pogoń - Legia

W najbliższy poniedziałek Legia Warszawa zagra wyjazdowe spotkanie z Pogonią Szczecin. Prezes szczecińskiego klubu, Alex Haditaghi zaapelował przed tym meczem do kibiców o szacunek dla Legii i jej fanów. Na stadionie spodziewany jest komplet kibiców, a spotkanie zakwalifikowano jako podwyższonego ryzyka.
Początek w poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 17:30.
As the Chairman of Pogoń Szczecin, I speak today with both pride and deep concern ahead of our upcoming match against Legia.— Alex Haditaghi (@CanDisenchanted) April 1, 2026
This is a big game. It is a passionate game. It is a game that means a great deal to both teams and to many people. But it must never become something… https://t.co/5NmyZ5oHsX
Tłumaczenie:
Alex Haditaghi: Jako przewodniczący Pogoni Szczecin zabieram dziś głos z poczuciem dumy, ale i głębokiej troski przed naszym nadchodzącym meczem z Legią. To wielkie spotkanie. To mecz pełen emocji. To mecz, który ma ogromne znaczenie dla obu drużyn i dla wielu ludzi. Ale nigdy nie może stać się czymś mroczniejszym. Nigdy nie może stać się pretekstem do nienawiści, podziałów czy przemocy. Żyjemy w trudnych i bolesnych czasach. Każdego dnia niewinni ludzie tracą życie w miejscach takich jak Ukraina, Iran, Gaza, Liban, Sudan i wiele innych zakątków świata. Tak wiele cierpienia. Tak wiele strat. Tak wiele bólu — często zupełnie bez powodu.
Dlatego szczególnie bolesne byłoby, w tych trudnych dla ludzkości dniach, zobaczyć wspaniałych ludzi w Polsce podzielonych i walczących ze sobą z powodu piłki nożnej. Polska jest dumnym i niezwykłym krajem. Polacy walczyli z odwagą, poświęceniem i wytrwałością, aby odzyskać swoją ojczyznę, niepodległość, wolność i godność. Ta historia jest zbyt wielka, zbyt szlachetna i zbyt ważna, by została splamiona przemocą między współobywatelami, którzy w rzeczywistości mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, niż ich dzieli.
Wczoraj, gdy reprezentacja Polski przegrała, każde polskie serce odczuło ten ból. Bo ponad barwami klubowymi i rywalizacją jesteście jednym narodem. Dzielicie tę samą ziemię. Dzielicie tę samą flagę. Dzielicie tę samą historię. Dzielicie tę samą dumę narodową. Przeszłość należy do przeszłości. To, co wydarzyło się rok, dwa czy dziesięć lat temu, należy do historii. Nie zbudujemy lepszej przyszłości, pozostając więźniami dawnych ran. Piłka nożna powinna nas podnosić na duchu. Sport powinien nas jednoczyć. Powinien przypominać nam o naszej pasji, dumie i wspólnym człowieczeństwie. Nigdy nie powinien nas dzielić.
Każdy akt przemocy zaszkodziłby nie tylko pojedynczym osobom. Zaszkodziłby wielkiemu krajowi, jakim jest Polska. Zaszkodziłby ciężko pracującym obywatelom. Zaszkodziłby miastu Szczecin. Zaszkodziłby reputacji tej znakomitej ligi — Ekstraklasy. Dlatego apeluję do wszystkich w Szczecinie — do naszych kibiców, ultrasów i sympatyków — aby okazali najwyższy szacunek Legii Warszawa oraz kibicom przyjeżdżającym do naszego pięknego miasta. Pokażmy Polsce, jak wygląda prawdziwa siła. Pokażmy, że pasja i szacunek mogą iść w parze. A do kibiców Legii — witamy was. Mamy nadzieję, że pobyt w naszym mieście będzie dla was przyjemny. Szanujemy energię, zaangażowanie i lojalność, jakie okazujecie, podróżując z miasta do miasta, by wspierać swoją drużynę. Prosimy jedynie o odwzajemnienie tego szacunku. Niech ten mecz zostanie zapamiętany ze względu na piłkę nożną, atmosferę, ducha rywalizacji i godność obu grup kibiców. Nie z powodu przemocy. Nie z powodu brzydoty. Nie z powodu podziałów.
Gandhi przypominał nam, że „oko za oko uczyni cały świat ślepym”. Martin Luther King Jr. uczył nas, że nienawiść nie jest w stanie pokonać nienawiści — może to zrobić tylko miłość.