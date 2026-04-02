Alex Haditaghi apeluje do kibiców przed meczem Pogoń - Legia

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: X

W najbliższy poniedziałek Legia Warszawa zagra wyjazdowe spotkanie z Pogonią Szczecin. Prezes szczecińskiego klubu, Alex Haditaghi zaapelował przed tym meczem do kibiców o szacunek dla Legii i jej fanów. Na stadionie spodziewany jest komplet kibiców, a spotkanie zakwalifikowano jako podwyższonego ryzyka. 

REKLAMA

Początek w poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 17:30. 


Tłumaczenie:

Alex Haditaghi: Jako przewodniczący Pogoni Szczecin zabieram dziś głos z poczuciem dumy, ale i głębokiej troski przed naszym nadchodzącym meczem z Legią. To wielkie spotkanie. To mecz pełen emocji. To mecz, który ma ogromne znaczenie dla obu drużyn i dla wielu ludzi. Ale nigdy nie może stać się czymś mroczniejszym. Nigdy nie może stać się pretekstem do nienawiści, podziałów czy przemocy. Żyjemy w trudnych i bolesnych czasach. Każdego dnia niewinni ludzie tracą życie w miejscach takich jak Ukraina, Iran, Gaza, Liban, Sudan i wiele innych zakątków świata. Tak wiele cierpienia. Tak wiele strat. Tak wiele bólu — często zupełnie bez powodu.

Dlatego szczególnie bolesne byłoby, w tych trudnych dla ludzkości dniach, zobaczyć wspaniałych ludzi w Polsce podzielonych i walczących ze sobą z powodu piłki nożnej. Polska jest dumnym i niezwykłym krajem. Polacy walczyli z odwagą, poświęceniem i wytrwałością, aby odzyskać swoją ojczyznę, niepodległość, wolność i godność. Ta historia jest zbyt wielka, zbyt szlachetna i zbyt ważna, by została splamiona przemocą między współobywatelami, którzy w rzeczywistości mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, niż ich dzieli.

Wczoraj, gdy reprezentacja Polski przegrała, każde polskie serce odczuło ten ból. Bo ponad barwami klubowymi i rywalizacją jesteście jednym narodem. Dzielicie tę samą ziemię. Dzielicie tę samą flagę. Dzielicie tę samą historię. Dzielicie tę samą dumę narodową. Przeszłość należy do przeszłości. To, co wydarzyło się rok, dwa czy dziesięć lat temu, należy do historii. Nie zbudujemy lepszej przyszłości, pozostając więźniami dawnych ran. Piłka nożna powinna nas podnosić na duchu. Sport powinien nas jednoczyć. Powinien przypominać nam o naszej pasji, dumie i wspólnym człowieczeństwie. Nigdy nie powinien nas dzielić.

Każdy akt przemocy zaszkodziłby nie tylko pojedynczym osobom. Zaszkodziłby wielkiemu krajowi, jakim jest Polska. Zaszkodziłby ciężko pracującym obywatelom. Zaszkodziłby miastu Szczecin. Zaszkodziłby reputacji tej znakomitej ligi — Ekstraklasy. Dlatego apeluję do wszystkich w Szczecinie — do naszych kibiców, ultrasów i sympatyków — aby okazali najwyższy szacunek Legii Warszawa oraz kibicom przyjeżdżającym do naszego pięknego miasta. Pokażmy Polsce, jak wygląda prawdziwa siła. Pokażmy, że pasja i szacunek mogą iść w parze. A do kibiców Legii — witamy was. Mamy nadzieję, że pobyt w naszym mieście będzie dla was przyjemny. Szanujemy energię, zaangażowanie i lojalność, jakie okazujecie, podróżując z miasta do miasta, by wspierać swoją drużynę. Prosimy jedynie o odwzajemnienie tego szacunku. Niech ten mecz zostanie zapamiętany ze względu na piłkę nożną, atmosferę, ducha rywalizacji i godność obu grup kibiców. Nie z powodu przemocy. Nie z powodu brzydoty. Nie z powodu podziałów.

Gandhi przypominał nam, że „oko za oko uczyni cały świat ślepym”. Martin Luther King Jr. uczył nas, że nienawiść nie jest w stanie pokonać nienawiści — może to zrobić tylko miłość.


REKLAMA
REKLAMA

Braveheart - 04.04.2026 / 10:53, *.toneticgroup.pl

Jestem rocznik 72 i w gdzieś mam nakazy i zakazy.
Nikt mi nie będzie mówił kogo mam lubić a kogo nienawidzić.
Zawsze trzymałem z chłopakami ze Szczecina i do dzisiaj Pogoń ma u mnie szczególne miejsce w sercu i szacunek.
Poza tym do dzisiaj czasami do siebie dzwonimy.
Ave Pogoń!

Hhh - 04.04.2026 / 21:39, *.play-internet.pl

@Braveheart: popieram

e(L)o - 19 godzin temu, *.ksiezyc.pl

@Hhh: a ja nie!

cuLtowe 9⚽️Teeeeee - 8 godzin temu, *.co.uk

@e(L)o: Niemusisz bo nieuczestniczyłrś w longtime zgodzie a była kozak kiedyś, pamiêtam wyjazdy przebojowe i te długie imprezy 👍👋👋

rob bandit - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Braveheart: pies z nimi tańcowal... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️FCK mKS!!!

Kowal - 03.04.2026 / 19:34, *.orange.pl

Dlaczego Haditagi wystosował uniwersał połaniecki i apel jasnogórski jedenastozgłoskowcem przed meczem z Legią? Czyżby po kilku sezonach słuchania że Pogoń to faja ałuch knury Pogoni wymyślili jakiś zamach sarajewski? Pers wnosi o pokój chwali naszą historię i powołuje się na Gandhiego.. na 5 stronach maszynopisu. Tam musi być jakiś grubszy temat i mu donieśli

cuLt ⚽️sport 🇵🇱Warsaw - 03.04.2026 / 17:41, *.co.uk

No prosze, ma racje można na trybunach gorâcy meksyk zrobić i nie obrażać sie nawzajem

Ząbkovia - 03.04.2026 / 17:35, *.play-internet.pl

Obstawiam zasadzkę widzewa, a te d... paprykarze....eh

Legijny ożarów - 03.04.2026 / 15:11, *.autocom.pl

Ja teraz jestem w Szczecinie i vlepek pełno przyklejam ( na Wielkanoc przyjechałem)

Legion - 03.04.2026 / 14:21, *.pionet.pl

Z łezką w oku wspominam jak do laski w latach 90 do Szczecina z W-wy zasuwałem. Wracam kiedyś lekko zakręcony, obskakuje mnie z 6 typa i wyskakuj z kasy. Wyjmuje potrfel, a tam bilet na mecz L. Skończyło się na tym, ze mi chłopaki stawiali w pobliskiej knajpie.

Jerry - 03.04.2026 / 18:21, *.play.pl

@Legion: Mi w Szczecinie mówili, żeby nie chwalić się nieznajomym, że jest się z Warszawy bo nie wszyscy lubią Legię. Ale nigdy nie spotkałem się z krzywą akcją. Zawsze pozytywnie. A laski ze Szczecina pierwsza klasa👍

Doru - 03.04.2026 / 10:48, *.t-mobile.pl

A jeszcze nie tak dawno lizaliście się po jajach🙂

Domel - 03.04.2026 / 09:35, *.play-internet.pl

on sobie wogóle zdaje sprawę, że przyjadą nasze sztamy z radoniaka i bksa Bielsko Białej?

Kiwi 🥝 - 03.04.2026 / 16:29, *.vectranet.pl

@Domel: BKS to raczej nie nasza zgoda…

majusL@legionista.com - 02.04.2026 / 22:03, *.214.93

czekam na wiatr co rozgoni ....

Fan - 02.04.2026 / 20:49, *.t-mobile.pl

Za moich czasów to była wielka przyjaźń Legii i Pogoni.Kiedy po meczu we Wrocławiu kibice Śląska obrzucili kamieniami pociąg ze Szczecina kibice Legii stanęli po stronie Portowców. Wrocławianie przyjeżdżali na Żyletę by załagodzić sprawę ale nic to nie dało.Szkoda że w Szczecinie już o tym nie pamiętają.

Szantosz - 02.04.2026 / 15:56, *.play.pl

Skoro Leon wygłosi Wielkanocne coroczne Urbi et Orbi na placu Św. Piotra to Haditagi ze swoim parciem na social media musiał mieć też obwieścić swoje. I to jako pierwszy. Panie Aleksie czy święconka już uszykowana i puszka paprykarza znajdzie w niej zaszczytne miejsce?

Peter - 02.04.2026 / 15:43, *.vectranet.pl

Kiedyś wizyty w Szczecinie faktycznie były bardzo przyjemne, wspólne melanże...

Kryni(L) - 02.04.2026 / 16:38, *.play.pl

@Peter: Było minęło nie ma co do tego wracać niech liżą widzew po d....

abc - 02.04.2026 / 20:10, *.play.pl

@Kryni(L): Starszyzna nie liże. Niektórzy nawet przestali na mecze chodzić.

Polak Katolik - 02.04.2026 / 15:31, *.play.pl

Jerzy Popiełuszko uczył, by zło dobrem zwyciężać.

A wy piłkarzyki zagrajcie źle i brzydko, ale wynik ma się zgadzać.

bezel - 02.04.2026 / 13:20, *.vectranet.pl

to jakiś manifest hipisa?

ciekawski - 02.04.2026 / 12:19, *.187.2

Jak minął dzień...?😉

Klik - 02.04.2026 / 12:04, *.plus.pl

@L żadnego prezesa nie zaatakował fizycznie.

L - 02.04.2026 / 11:34, *.play.pl

Chlop, ktory wyzywal publicznie prezesow innych klubow i chyba jednego zaatakowal fizycznie, bedzie uczyl szacunku i jeszcze nas do tego mieszal jak my zawsze z szacunkiem do Pogoni a najwieksz aobelga obecnie jest zaspiewanie, ze są "fajami" w odroznieniu od nich, wyzywajacych nas na KAZDYM meczu w ekstraklasie. Taka wislacko-widzewska tradycja, wiec sługa sie musial podporzadkowac.

Poza tym, to zwykly mecz a gosc mysli, ze to jakis final Ligi Mistrzow :d

Kibic grzybiarz - 02.04.2026 / 11:13, *.105.140

Dzień dobry. Czy jest w planach jakieś wspólne grzybobranie lub grill?

Okęciak - 02.04.2026 / 11:49, *.virtuaoperator.pl

@Kibic grzybiarz: nie, ale ma być mecz w rugby bez piłki

Koneser polskiej piłki klubowej - 02.04.2026 / 11:07, *.plus.pl

Ale bełkot. Jak klubu mają się dogadać na jakiś scenariusz to i tak to zrobią, a reszta to przyciągnięcie kibica bo to kasa

taco - 02.04.2026 / 10:30, *.vectranet.pl

Bardzo mądry głos. Ciekawe czy jego adresaci są zdolni go usłyszeć?

Ja - 02.04.2026 / 11:06, *.orange.pl

@taco: zmartwień Cię. Niestety nie da w stanie. To ich przerasta

L - 02.04.2026 / 11:39, *.play.pl

@taco: Adresaci beda nas wyzywac przez 3/4 meczu, a jak beda przegrywac to juz do konca meczu a Haditachi po meczu powie, ze jest dumyn z atmosfery. Tak samo jak wyzywal kibica Cracovii od maczeciarzy w internecie a miesiac pozniej paradowal w szaliku Wisly i dumnie reklamowal mecz zgodowy, ktory wiadomo kogo glownie obchodzil. A potem bedziesz plakal, ze my tez ich wyzywalismy. Tylko my do nich per faja, oni o nas per 10 przyspiewek o kur...

Gtr - 02.04.2026 / 11:56, *.vectranet.pl

@taco: bardzo oderwany od rzeczywistości głos, który może zrobić wrażenie jedynie na tobie, stary milicjancie, apologeto milicyjnej przemocy i odpowiedzialności zbiorowej, czemu wielokrotnie dawałeś wyraz w komentarzach.

Pawcio - 02.04.2026 / 10:04, *.vectranet.pl

Przecież tam nikt nie będzie do siebie strzelać. Będą tylko wzajemne "pozdrowienia", ewentualnie jakieś grzybobranie w drodze na Szczecin :-)

Tomek(L) - 02.04.2026 / 09:47, *.play.pl

Ładnie napisane. Fajny gość ten Hatitagi. Nie to co ten nasz szczur co wszystko zniszczył i schował się.

L - 02.04.2026 / 11:36, *.play.pl

@Tomek(L): No, Haditaghi niczego nei zniszczyl, dlatego lewdo sie w lidze utrzymują wydajac duza kase, do tego chyba zapomniales jak mowil o nas w tym sezonie, ze jestesmy uprzywilejowani przez pzpn bo im w jakims meczu sedzia przeszkodzil, do tego oplucie prezesa Cracovii, podobno nie tylko w przenosni i przymizgiwanie sie do nozownikow z wisly po wczesniejszym wyzywaniu kibica Cracovii w internecie.

dave - 02.04.2026 / 09:22, *.warszawa.pl

Z tymi porównaniami do toczących się wojen i całej tej sytuacji pełnej nienawiści, to jednak chyba przesadził. Bez przesady poza bluzgami tam nic nie będzie, a on tak mówi, jakby tam miały co najmniej kamienie latać.

borsuk - 02.04.2026 / 10:25, *.centertel.pl

@dave: Jak będą nowi koledzy z Łodzi to z tymi kamieniami nie byłbym taki pewny :)

dave - 02.04.2026 / 10:48, *.warszawa.pl

@borsuk: W sumie racja :)

L - 02.04.2026 / 11:41, *.play.pl

@dave: Moze wie cos co planuja te wislacko, widzewsko, chorzowskie smieci i sie przestraszył?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
