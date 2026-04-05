Mecz "o sześć punktów"

W Wielkanocny Poniedziałek Legia wróci do gry po dwutygodniowej przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych. Stołeczny zespół zmierzy się w Szczecinie z Pogonią. Wyjazdowe potyczki z tą drużyną są ostatnio dla legionistów dość bolesne.
Kolejny remisDwa tygodnie temu Legia zanotowała drugi remis z rzędu. Tym razem podzieliła się punktami z Rakowem Częstochowa, który przez długi czas na Łazienkowskiej prowadził po golu Diaby-Fadigi. W drugiej połowie stan rywalizacji wyrównał Jean-Pierre Nsame. Kameruński napastnik tamtego dnia wybiegł w wyjściowej jedenastce po raz pierwszy od końca sierpnia 2025 roku i od razu udowodnił, że jego obecność w składzie jest nieoceniona. Wydawało się, że będzie naturalnym wyborem do wyjściowej jedenastki na poniedziałkowe spotkanie, ale niespodziewanie w ostatnich dniach powrót do formy zasygnalizował Mileta Rajović. Duńczyk strzelił hat-tricka w meczu sparingowym z Riga FC, który Legia rozegrała pod koniec marca. Wydaje się, że dla Rajovicia jest to ostatni moment, aby przekonać do siebie sztab trenerski i kibiców. Czy 26-latek dostanie niebawem szansę gry w pierwszym składzie? Mogą temu sprzyjać drobne problemy, z którymi w ostatnich dniach borykał się Nsame.
- W poprzednich meczach z formą Rajovicia było różnie, ale w ostatnim spotkaniu coś puściło i zawodnik pokazał, na co go stać. To może być punkt zwrotny, ale musi to jeszcze przenieść na mecze o punkty - mówi Marek Papszun.
- W poniedziałek nic się jeszcze nie rozstrzygnie, ale dla nas to bardzo ważny mecz. Jeśli wygramy, nasza przewaga nad strefą spadkową będzie większa. To będzie decydujący okres dla wszystkich drużyn w Ekstraklasie. (...) Myślę, że wszyscy mamy jedno wielkie życzenie – wygrać w poniedziałek. Damy z siebie wszystko, żeby wygrać, bo to jest prezent, którego wszyscy chcą – i my również - powiedział na konferencji przedmeczowej Thomasberg.
Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w Wielkanocny Poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30. Transmisja w TVP Sport, aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej www.sport.tvp.pl, w Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.
