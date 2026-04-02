Młodzież: mecze środowe

Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Mecze zaległe z Marcovią Marki rozegrały zespoły U14 i U16, występujące w ligach starszych roczników. W Ekstralidze U17 Legia pokonała Marcovię 2-0, a jeszcze więcej emocji było w Ekstralidze U!5, gdzie rozstrzygnięcia zapadły w doliczonym czasie gry - ostatecznie Legia wygrała 3-1. W sparingu rozegranym w Kielcach Legia wygrała 3-1 z Koroną.

REKLAMA

Pierwszą próbę rozegrania tego sparingu storpedowała zimowa pogoda.


Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 2-0 (1-0) Marcovia Marki

Gole:

1-0 27 min. gol samobójczy (as. Michał Kucała)

2-0 52 min. Szymon Siekaniec (z rzutu wolnego)


Strzały (celne): Legia 17(5) - Marcovia 4(1)


Legia: Nikodem Gimiński - Aleks Szybalski [11](80' Imran Ibrahim), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec (70' Artur Szmyt) - Dawid Rodak (Kpt)(70' Mateusz Pawłowski), Aleksander Badowski (60' Bartosz Przybyłko), Filip Kwiecień - Aleks Rzepkowski (46' Filip Reszka [11]), Michał Kucała [11](46' Borys Wawer), Jan Szybicki (46' Kacper Kwiatkowski [11])

Trener: Maciej Gadowski, II trenerzy: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki


Sparing U15 (2011 i mł.) Korona Kielce SA 1-3 Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 25 min. Fryderyk Paprocki b.a.

0-2 34 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)

1-2 37 min.

1-3 60 min. Szymon Traczykowski (as. Kajetan Zaliwski) 


Legia: Gabriel Magdziak (41' Jan Nowicki) - Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Szymon Piegat - Stanisław Maisiuk, Antoni Kośmider (55' Karol Konieczny), Jan Kaczorowski (41' Kajetan Zaliwski), Aleksander Dąbrowski (41' Wojciech Kuś) - Szymon Traczykowski, Fryderyk Paprocki, Mikołaj Ćwikilewicz

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński


Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 3-1(1-0) Marcovia Marki

Gole:

1-0 40+1 min. Bartłomiej Cząstka b.a.

1-1 42 min. Bartosz Gryglewski

2-1 80 min. Nikodem Staroń b.a.

3-1 80+5 min. Aleksander Rybka (as. Klaudiusz Półtorak)


Strzały (celne): Legia 28(8) - Marcovia 9(5)


Legia: Adam Dobrowolski, Juliusz Onyszko - Michał Har, Aleksander Kocot, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Karol Grzyb, Mateusz Krzyczmonik, Bartłomiej Cząstka, Klaudiusz Półtorak, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Michael Oyedele [2013], Adam Smoła, Krzysztof Opanowski, Natan Turniak, Karol Szczepek

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.