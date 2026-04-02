Młodzież: mecze środowe

Mecze zaległe z Marcovią Marki rozegrały zespoły U14 i U16, występujące w ligach starszych roczników. W Ekstralidze U17 Legia pokonała Marcovię 2-0, a jeszcze więcej emocji było w Ekstralidze U!5, gdzie rozstrzygnięcia zapadły w doliczonym czasie gry - ostatecznie Legia wygrała 3-1. W sparingu rozegranym w Kielcach Legia wygrała 3-1 z Koroną.
Pierwszą próbę rozegrania tego sparingu storpedowała zimowa pogoda.
Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 2-0 (1-0) Marcovia Marki
Gole:
1-0 27 min. gol samobójczy (as. Michał Kucała)
2-0 52 min. Szymon Siekaniec (z rzutu wolnego)
Strzały (celne): Legia 17(5) - Marcovia 4(1)
Legia: Nikodem Gimiński - Aleks Szybalski [11](80' Imran Ibrahim), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec (70' Artur Szmyt) - Dawid Rodak (Kpt)(70' Mateusz Pawłowski), Aleksander Badowski (60' Bartosz Przybyłko), Filip Kwiecień - Aleks Rzepkowski (46' Filip Reszka [11]), Michał Kucała [11](46' Borys Wawer), Jan Szybicki (46' Kacper Kwiatkowski [11])
Trener: Maciej Gadowski, II trenerzy: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki
Sparing U15 (2011 i mł.) Korona Kielce SA 1-3 Legia Warszawa U15
Gole:
0-1 25 min. Fryderyk Paprocki b.a.
0-2 34 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)
1-2 37 min.
1-3 60 min. Szymon Traczykowski (as. Kajetan Zaliwski)
Legia: Gabriel Magdziak (41' Jan Nowicki) - Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Szymon Piegat - Stanisław Maisiuk, Antoni Kośmider (55' Karol Konieczny), Jan Kaczorowski (41' Kajetan Zaliwski), Aleksander Dąbrowski (41' Wojciech Kuś) - Szymon Traczykowski, Fryderyk Paprocki, Mikołaj Ćwikilewicz
Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński
Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 3-1(1-0) Marcovia Marki
Gole:
1-0 40+1 min. Bartłomiej Cząstka b.a.
1-1 42 min. Bartosz Gryglewski
2-1 80 min. Nikodem Staroń b.a.
3-1 80+5 min. Aleksander Rybka (as. Klaudiusz Półtorak)
Strzały (celne): Legia 28(8) - Marcovia 9(5)
Legia: Adam Dobrowolski, Juliusz Onyszko - Michał Har, Aleksander Kocot, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Karol Grzyb, Mateusz Krzyczmonik, Bartłomiej Cząstka, Klaudiusz Półtorak, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Michael Oyedele [2013], Adam Smoła, Krzysztof Opanowski, Natan Turniak, Karol Szczepek
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza