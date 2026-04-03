Niegościnny Szczecin. 12 meczów Legii bez wyjazdowej wygranej

Gdy spojrzymy na suche statystyki - niewiele wskazuje na to, by Legia Warszawa miała w Poniedziałek Wielkanocny wywieźć trzy punkty ze Szczecina. Bukmacherzy Fortuny nie wskazują faworyta, ale kursy minimalnie przechylają się na stronę "Wojskowych". Czy Legia w końcu wygra na wyjeździe ligowy mecz?

 Pogoń Szczecin jest najlepiej punktującą drużyną na własnym boisku z bilansem 8 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki

​ Pogoń wygrała trzy ostatnie mecze przed własną publicznością

 Legia nie wygrała 12 kolejnych meczów wyjazdowych w lidze


Legia zmierzy się z Pogonią po raz 126 w historii. Dotychczasowy bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla "Wojskowych" : 74 zwycięstwa, 27 remisów, 24 porażki. Bilans bramek :240-120.


Bukmacherzy nie wskazują faworyta

Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:
Pogoń -2.64

remis -  3.45

Legia – 2.47

Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Pogonią w Szczecinie:

09.11.2018 - Pogoń 2-1 Legia
23.11.2019 - Pogoń 3-1 Legia
24.10.2020 - Pogoń 0-0 Legia
24.04.2022 - Pogoń 3-1 Legia
07.05.2023 - Pogoń 2-1 Legia
27.09.2023 - Pogoń 3-4 Legia
20.09.2024 - Pogoń 1-0 Legia


Mecz 27. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30.


Komentarze (4)

to nie prawda że Szczecin jest niegościnny - 04.04.2026 / 12:55, *.vodafone-ip.de

wystarczy zbudować dobrą drużynę z dobrych graczy i mieć dobrego trenera

a jak właściciel jest zasranym 💩debilem i nie potrafi wybrać odpowiednich ludzi którzy by to potrafili a dodatkowo co pół roku sprzedaje najlepszych i sprowadza gorszych to każda mieścina jest niegościnna

w ogóle to nawet w Warszawie wygranie meczu graniczy z cudem

Kibol w piżamie - 04.04.2026 / 10:29, *.plus.pl

Będzie wpier......,ewentualnie może cudem remis wyciągniemy

Roman - 03.04.2026 / 22:52, *.156.34

Wygramy, wygramy, wygramy, pogoń pokonamy! 💪

lucho_83 - 03.04.2026 / 19:36, *.play.pl

Kolejny mecz "śmierdzi" remisem...

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
