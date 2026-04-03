Niegościnny Szczecin. 12 meczów Legii bez wyjazdowej wygranej

Gdy spojrzymy na suche statystyki - niewiele wskazuje na to, by Legia Warszawa miała w Poniedziałek Wielkanocny wywieźć trzy punkty ze Szczecina. Bukmacherzy Fortuny nie wskazują faworyta, ale kursy minimalnie przechylają się na stronę "Wojskowych". Czy Legia w końcu wygra na wyjeździe ligowy mecz?

​ Pogoń Szczecin jest najlepiej punktującą drużyną na własnym boisku z bilansem 8 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki

​ Pogoń wygrała trzy ostatnie mecze przed własną publicznością

​ Legia nie wygrała 12 kolejnych meczów wyjazdowych w lidze





Legia zmierzy się z Pogonią po raz 126 w historii. Dotychczasowy bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla "Wojskowych" : 74 zwycięstwa, 27 remisów, 24 porażki. Bilans bramek :240-120.

Bukmacherzy nie wskazują faworyta

Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:

Pogoń -2.64

remis - 3.45

Legia – 2.47





Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Pogonią w Szczecinie:



09.11.2018 - Pogoń 2-1 Legia

23.11.2019 - Pogoń 3-1 Legia

24.10.2020 - Pogoń 0-0 Legia

24.04.2022 - Pogoń 3-1 Legia

07.05.2023 - Pogoń 2-1 Legia

27.09.2023 - Pogoń 3-4 Legia

20.09.2024 - Pogoń 1-0 Legia





Mecz 27. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30.















