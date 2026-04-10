10-13.04: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę o 20:15 przy Ł3 podejmować będziemy Górnika Zabrze. Dzień później bardzo ciekawie zapowiada się mecz przyjaźni pomiędzy Olimpią Elbląg i Legią II, na którym gospodarze wystawią młyn na łuku i zaprezentują oprawę. Także w niedzielę o tej samej porze (15:00) o ligowe punkty z Górnikiem Wałbrzych walczyć będą koszykarze Legii. Na Bemowie na pewno pojawi się liczna delegacja fanów z Wałbrzycha. Transmisja meczu na Youtube i Polsacie Sport Extra 4.

W sobotę w Mysłowicach (ul. Sportowa 2) pierwszy turniej mistrzostw Polski w rundzie wiosennej sezonu 2025/26 rozegrają rugbistki Legii. Wstęp wolny. Rugbiści Legii w niedzielę grać będą w Jarocinie, futsaliści tym razem pauzują. Z kolei w poniedziałek o 14:00, w klubie Lavo w Józefosławiu, spotkanie ekstraligi badmintona rozegrają zawodnicy Legii, którzy mierzyć się będą z KS Badminton Kobierzyce.





Czworo pięcioboistów Legii startuje w zawodach Pucharu Świata w Kairze.





Rozkład jazdy:

11.04 g. 13:30 Unia Lublin - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

11.04 g. 17:30 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

11.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS II Łódź

11.04 g. 20:15 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

12.04 g. 12:15 FC Dordrecht - FC Den Haag

12.04 g. 14:00 Sparta Jarocin - Legia Warszawa [rugby]

12.04 g. 15:00 Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.04 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Legia II Warszawa

13.04 g. 14:00 Legia Warszawa - KS Badminton Kobierzyce [badminton, ul. Geodetów 23e Józefosław]