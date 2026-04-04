Doping na meczu Olimpii w Nowym Dworze Maz.

W Wielki Piątek o godzinie 16:00, w Nowym Dworze Mazowieckim trzecioligowe spotkanie rozgrywała zaprzyjaźniona Olimpia Elbląg. Na trybunach, pomimo niezbyt korzystnej godziny, pojawiło się kilkuset kibiców. Fani Świtu, Legii i Olimpii zasiedli razem, wywiesili po jednej fladze Świtu i ZKS-u oraz transparent z pozdrowieniami dla tych co nie w Madrycie.

Przez cały mecz prowadzono doping sławiący Legię, Olimpię oraz Świt. Jako, że elblążan czeka wyjazd w Pucharze Polski do Olsztyna, nie mogło zabraknąć "pozdrowień" dla lokalnego rywala. W przerwie fani Olimpii mogli liczyć na specjalne względy w miejscowym, naprawdę świetnym cateringu.





Po wygranym przez Olimpię meczu (1:0), fani obu ekip podziękowali piłkarzom za walkę i życzyli Wesołych Świąt. Trener Świtu niedługo po końcowym gwizdku pożegnał się z posadą. A już w kolejny weekend - 12 kwietnia o 15:00 w Elblągu, będzie miał miejsce mecz Olimpii z Legią II, na którym możemy spodziewać się kapitalnej frekwencji. Olimpijczycy już zapowiedzieli przeniesienie młyna na łuk. Legia i Olimpia, Olimpia i Legia!











fot. Bodziach

