Wyjazdowe przełamanie!

Aż 253 dni Legia czekała na wyjazdową wygraną w lidze. W Poniedziałek Wielkanocny niekorzystna seria została przerwana, kiedy "Wojskowi" pokonali w Szczecinie Pogoń po dwóch golach Milety Rajovicia. Podopieczni Marka Papszuna zaprezentowali się z niezłej strony i zasłużenie zwyciężyli.
Stadion im. Floriana Krygiera od lat nie jest dla nas gościnny – 12 meczów bez wyjazdowej wygranej to seria, która ciążyła wszystkim związanym z Łazienkowską. Dziś jednak, pod wodzą Marka Papszuna, Legia od pierwszych minut wyszła na murawę z jednym celem: przerwać tę fatalną passę. Początek należał do Legii, która od pierwszego gwizdka arbitra grała bardzo agresywnie. Już w 4. minucie do interwencji zmuszony został bramkarz Pogoni, na raty broniąc strzał głową Milety Rajovicia. Potem nieco gra się wyrównała i to gospodarze dwukrotnie doszli do dobrych okazji, lecz za każdym razem blokowani byli przez swoich rywali. W 12. minucie szczecinianie ruszyli z kontrą, którą sfinalizował Sam Greenwood. Pomocnik miał sporo miejsca, jednak trafił wprost w Kamila Piątkowskiego. Niebawem legioniści mieli dotychczas najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie. Wahan Biczachczjan mocno strzelił na bramkę Pogoni i świetnie obronił Valentin Cojocaru. Do dobitki zbierał się jeszcze Rafał Adamski, lecz został uprzedzony.
Z biegiem minut przewaga Legii rosła. Zwiększało się posiadanie piłki, co rzutowało na kolejne szanse. Wkrótce na prowadzenie Legię mógł wyprowadzić Paweł Wszołek. Pomocnik przymierzył w kierunku dalszego słupka i zabrakło mu niewiele, aby zaskoczyć bramkarza. W 34. minucie Legia dopięła jednak swego! Rafał Augustyniak daleko wyrzucił piłkę z autu, walkę w polu karnym wygrał Rajović i uderzeniem z półwoleja pokonał golkipera Pogoni. Ten popełnił wówczas spory błąd, bo zdecydowanie mógł zachować się lepiej. Chwilę potem Rajović ponownie stanął przed szansą. Tym razem Fredrik Ulvestad zachował się przytomnie i wybił futbolówkę ze światła bramki. Trzeba przyznać, że pierwsza połowa należała do Legii. Goście grali lepiej od swoich przeciwników, stwarzając sobie więcej okazji na strzelenie gola.
Kilkadziesiąt sekund po starcie drugiej połowy Legia strzeliła drugiego gola! Świetnie na skrzydle Adamski poradził sobie z jednym z obrońców, dograł wzdłuż bramki, gdzie tylko czekał na to Rajović. Duńczykowi nie pozostało nic innego, jak tylko z najbliższej odległości skierować piłkę do pustej bramki. To było znakomite otwarcie w wykonaniu "Wojskowych". Napór legionistów trwał. Za moment tym razem na prawej stronie sporo zamieszania zrobił Augustyniak, dograł w szesnastkę, gdzie niecelnie piętą uderzył Rajović.
Pogoń szybko została postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Legia natomiast nie zatrzymywała się. W 58. minucie trzeciego gola powinien strzelił Biczachczjan. Ormian znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem po zgraniu od Adamskiego, lecz niestety trafił wprost w Cojocaru, a dodatkowo nabawił się przy tym zagraniu kontuzji. W jego miejsce na boisko wszedł Kacper Urbański. Po godzinie gry Greenwood chciał zaskoczyć Otto Hindricha uderzeniem zza pola karnego. Rumun był dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć.
Szczecinianie starali się złapać kontakt z Legią, lecz ze swoją poniedziałkową dyspozycją to nie mieli czego szukać. Gospodarze byli całkowicie zdominowani przez legionistów. W 82. minucie serca kibiców nieco zadrżały. W polu karnym gości piłka trafiła w rękę Rajovicia, ale sędzia po konsultacji z VAR nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Wydawało się, że to było ostatnia szansa dla Pogoni, aby doskoczyć tego wieczoru do swoich rywali i powalczyć chociażby o punkt.
W podstawowego czasu gry sędzia doliczył aż dziewięć minut. W pierwszej z nich Pogoń był o kilka centymetrów od gola. Zza pola karnego lewą nogą przymierzył Leonardo Koutris i tym razem legionistów uratowała poprzeczka. Gdyby obrońca gospodarzy był nieco bardziej precyzyjny, to Hindrich nie miałby zupełnie nic do powiedzenia. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i przełamanie Legii stało się faktem.
27. kolejka
#POGLEG
20602
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera
6.04.2026
17:30
Asystent trenera: Dawid Nowak
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Fizjoterapeuta: Marcin Minko
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Wojciech Myć (Polska)
Asystent: Dawid Golis (Polska)
Asystent: Mikołaj Kostrzewa (Polska)
Techniczny: Paweł Szuta (Polska)
VAR: Paweł Malec (Polska)
AVAR: Marcin Boniek (Polska)
Temperatura: 11°C
Wilgotność: 47%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.73 lat
Podstawowa + zmiennicy: 28.07 lat
Cała kadra meczowa: 26 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184 cm
Cała kadra meczowa: 184.2 cm
Brawo trenerze. Najważniejsze że wygraliśmy. Uważam osobiście, że my z tego Adamskiego będziemy mieli dużo pociechy. Może to nie będzie kot i killer taki jak Nikolić ale ta jego gra napawa optymizmem.
Dzięki bracia ze Szczecina za podłożenie się w meczu. Takich braci się nie traci
fajnie byłoby złapać teraz 6 punktów u siebie
@Znawca:
Coś mi się wydaje, że na koniec sezonu będziesz miał co odszczekiwać ale znając "odwagę cywilną" internetowych znawców nie przejdzie ci to przez gardło
Dobry mecz przez 70 min , taktyka i jej realizacja na plus, ogólnie cała druzyna dziś na niezłym poziomie. Adamski na duzy plus, na drugim koncu Urbanski, niestety chłopak kolejny mecz Ii nie widać aby mogło się cos w jego grze zmienić na lepsze
Nie no ku...a brawo za co
@///: za jajco. Spier... do Lodzi.
fajny wynik mile zakonczenie Swiat no i trzy pkt no niestety Tobiasz gdzies kiedys sie zagubil a bramkarz to podstawa i pewnosc druzyny zobaczymy co bedzie z gornikiem trzeba im oddac za jesien tak zeby zabolalo podolskiego
Bardzo dobry mecz zarówno jeśli chodzi o próbę jak i atak! I oczywiście mamy wreszcie bramkarza a nie ręcznik! Adamski z tym wzrostem wydaje się że może mieć problem z koordynacją i szybkością a co chłop wymiata to poezja! Rajovic chyba wreszcie się odblokował ! Dobrze bo teraz trzeba wygrać najbliższe dwa mecze u siebie i przy dobrych wynikach w innych meczach może uda się jeszcze włączyć do gry o puchary
A tak z innej beczki, jak mozna doliczyc do tego meczu 9 minut?! Przeciez to jakis zart. Kilka malych przerw a chlop 9 minut dolicza :d
Adamski brawo! Rajo też
Najwiekszy pstryczek w nos internetowym i trybunowym napinaczom ktorzy pluli na zawodnika ktory dal 6 pkt drużynie a zawodnikom ktorzy regularnie oslabiali drużynę bili brawo promowali i nie dawali powiedziec złego słowa.
Ps. Czy ktoś przeprosi ?
@Alan: Pamiętaj chamy nie przepraszają
@Alan: ale czy jeden mecz ma rzutować na cały sezon? Ludzie
@Alan:
Przypomnij proszę ile przez swój brak umiejętności nie dał Legii mimo że wystarczyło trafić do pustaka 😊
@Alan: To akurat nie do mnie bo ja nigdy nie wyzywalem ani tu ani tu, ale czy ty przepraszasz za swoje wysrywy? Nie, wiec nie oczekuj tego od innych.
Po 2, jakich trybunowych napinaczy? Przeciez na trybunach nikt nie pluje na Rajovica, ty na mecze nie chodzisz, wiec po co klamiesz? Na trybunach rowniez nikt nie bronil slabiakow. Poza tym, wait a minute, co to za logika kretyna? Jak Rajovic regularnie oslabial druzyne to juz nie mozna wyzywac, mozna tylko Tobiasza? Tobiasz dal wiecej niz Rajovic bo swoimi karnymi zdobyl PP, SPP i awansowal do pucharow a nie jakies marne 6 pkt, bo znacznie wiecej pkt zabrał. Przeciez twoja logika jest tak uboga, ze to dramat. Ze ci nie wstyd takie rzeczy pisac. Jestes chory na Legie. Caly czas probujesz wmowic kibicom kogo maja nie lubic a kogo lubic, zeby zawsze byc anty. Swoim widzewem sie zainteresuj lepiej, jak tam wyzywacie pilkarzy po 0-0 i swietujecie po 1 zwyciestwie na pol roku, bo akurat u nas tego nie ma i cale szczescie.
Przeprosisz?
@Alan:
Zpjertalaj razem z tym rajoviciem i mioduskim w pakiecie hahaha.
Aaaaaa.... No i przeprosin też nie będzie za ten komentarz 😂😂
Rajovic może w końcu zaskoczył ale dla mnie zawodnik który jest w tej chwili dla mnie niesamowitym zaskoczeniem to Adamski chłopak bardzo fajnie gra z pogonią dobry August pankov ogólnie niebylo słabych punktów może trochę Kacper Urbański brawo chłopaki aby tak dalej
@Sobal 74: Wszołek
@Sobal 74: Adamski jest kompletny. Jest i wysoki i zwrotny i z dobra technika. Potrafi strzelac, potrafi asystowac, potrafi wchodzic w pole karne z dryblingiem jak dzisia, do tego duzo biega, pracujej. Szok, ze taki grajek siedzial w 1 lidze. Toż to najbardziej poszukwiany profil napastnika dzisiaj.
Cieszy to że Rajovic się przełamał, strzelił dwie bramki i poprawił ruch na boisku. Niestety nadal uważam że to totalnie drewniany typ, z kiepską koordynacją ruchową i prawie zerowym myśleniem na boisku.
No i załamuje forma Bicziego, on jest jak sześciolatek na orliku, biega jak piesek za patykiem do momentu aż zabraknie mu sił.
Pozdrawiam kibiców w Szczecinie, jestem starej daty i mam miłe wspomnienia tej przyjaźni między klubami, "pięknie" jechaliście na Legię zamiast dopingować swój zespół, może będzie szansa wyzywać Legię z pierwszoligowych rozgrywek.
@Chudy Grubas: gdyby był inny napastnik niż Rajović to dramatycznie nie bronilibyśmy się przed spadkiem tylko atakowali podium.Dziś miał dzień konia,bo dwie piłki spadły mu pod nogi i fartownie trafił do bramki.To jest kłoda i drewno niepospolite i dzisiejsze gole tego nie zmienią.
@Znawca: dokladnie
Gratulacje. Oby to był dobry zwiastun!!! Jazda!!!!!
Rajovic się przełamał. Adamski fajnie gra.
Mamy tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Trzeba dalej wgrywać by się utrzymać.
Drugi mecz w sezonie 2025/2026, który był dobry w wykonaniu Legii.
Papszun-ball 95% idealnie zamurowana bramka, pressing na całym boisku i kilka sytuacji z przodu.
Tak trzymać! Brawo trener. Brawo chłopaki! Chyba dzisiaj bez słabego elementu, a największy plus to Adamski. Co za asysta! Kilka dryblingów, zgrania piłki, no co za PIŁKARZ! Szok. 🚀
@Martinez76: I wielu narzekalo na system z 3 obroncow a dzieki temu mozemy sobie grac 2 napastnikow, ktorzy swietnie odcinaja akcje rywali.
@L: dwójką napastników można grac również w ustawieniu 1-4-4-2,żaden problem. Tak naprawdę to ja pisałem na forum żeby grali dwójką napastników w jednej linii i dwoma 8-kami za nimi i to zdaje egzamin w organizacji gry.Ktoś tam poczytaj jednak moje wpisy w klubie.😉
Brawo Legia, Brawo Rajovic. F **k pogon. Idzcie lizac wiadomo co, wiadomo komu !!
Mileta… Mileta… Mileta, Mileta… Mileta… Mi! Le! Ta! ☠️
Czysty sport
No i git!👍
Nigdy nie lubiłem Szczecina. Dlatego ta wygrana cieszy mnie wyjątkowo. Tak samo ucieszył mnie koniec zgody z tymi lamusami.
troszkę oddechu chłopcy złapią - jutro może Arka przegra zremisuje i będzie dobrze
strata do piątego miejsca to 5 punktów
@Stanton: melanże wspaniałe,przygoda rozrywka,pewnie tego nie przeżyłeś
Cos tam jeszcze ktorys zacznie szczekac o Rajovicu? Znawca jak tam ta przewidywana porazka bo Rajovic i Szymanski w skladzie? Zmien nick bo wstyd przynosisz.
@@znawca: napiszę coś optymistycznego (pierwszy raz w tym roku): jest szansa, że parodysci,pozoranci uratują jednak Legii ekstraklasę! 👏👏👏
@@znawca: Dobra koleżko ale co ty się podnieciłeś. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. poczekajmy z tym rozgrzeszaniem Rojovicia jeszcze bp ty to popadasz w skrajność od razu.
@Znawca: Aha. Parodysci, ok. A ja cenie bardziej spokoj i konsekwencje u trenera. A co do tych parodystow, to Szymanski, ktorego wymieniles to raczej przez przypadek nie gral tyle lat na niezlym europejskim poziomie z reprezentacja Polski wlacznie. Biczachczjana mozesz sobie parodystą nazywac, ale to doswiadczonych pilkarzy, ktorzy cos pograli troche zaufania. Zreszta widzisz jak to sie szybko zmienia. Kacper Urbanski byl na ustach wszystkich a dzisiaj moze Biczachczjanowi nosic buty, niestety.
Rajovic za chwile bedzie mial 10 goli w sezonie lacznie z pucharami. Nie jest to zly wynik jak na beznadziejna gre calego zespolu i ten hejt jaki sie na niego wylał. 10 bramek to jego najlepszy wynik w karierze, w Watfordzie. Teraz powtorzy a ludzie zdziwieni, ze nie strzela.
Oczywiscie teraz mozemy przegrac z Gornikiem, ale po co tak biadolic przed meczem? Po co to potrzebne, na co to komu? Ja tam ufam Papszunowi, niech w spokoju pracuje. I tez nie jestem fanem takiego Biczachczjana np, ale sam widzisz co robi Urbanski. Rece opadaja.
Pisałem przed meczem, że nie ważne w jakim stylu byleby wygrać. Tym bardziej cieszy że zagraliśmy chyba najlepszy mecz w tym sezonie w lidze. Do tego dobre ułożenie wyników w tej kolejce które angażuje więcej drużyn w walkę o utrzymanie i bardzo ważne zwycięstwo koszykarzy w Sopocie. To był dobry dzień 😎
Naprawdę wystarczyło postawić bramkarza w bramce. Drużynę buduje się od obrony. Kacperek posadził d...ę na ławie i całość zaczęła lepiej funkcjonować. Wróciła pewność siebie bo eiedzieli że z tyłu ktoś pomoże a nie co leci to wsieci. Legia to nie przytułek dla przeciętniaków. Utrzymać się, posprzątać ten burdel i zacząć konkretną, przemyślaną budowę drużyny ale bez pudla.
@pawel: za to Tobik zawalił bramkę w rezerwach!!!
Brawo! Niesamowicie ważne 3 punkty! Na duży plus Mileta,Adamski i Kun. Defensywa, może poza samą końcówką praktycznie wzorowo dzisiaj, brawo trener, brawo drużyna!❤️🤍💚
Kaleka strzelił 2 gole - no cud
Nieśmiało powiem, ze jesli Gownik wygra Puchar Polski, to piąta druzyna w ekstraklasie zagra w pucharach, a do tego miejsca tracimy tylko 6 pkt.
@Piotrek: już nie fantazjuj… 8-10 miejsce będzie na prawdę spoko
@Piotrek: Ja to bym wolał w tej chwili oddalić się od strefy spadkowej na 6 punktów. A co będzie dalej? Czas pokarze.
