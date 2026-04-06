Wyjazdowe przełamanie!

Aż 253 dni Legia czekała na wyjazdową wygraną w lidze. W Poniedziałek Wielkanocny niekorzystna seria została przerwana, kiedy "Wojskowi" pokonali w Szczecinie Pogoń po dwóch golach Milety Rajovicia. Podopieczni Marka Papszuna zaprezentowali się z niezłej strony i zasłużenie zwyciężyli.

Stadion im. Floriana Krygiera od lat nie jest dla nas gościnny – 12 meczów bez wyjazdowej wygranej to seria, która ciążyła wszystkim związanym z Łazienkowską. Dziś jednak, pod wodzą Marka Papszuna, Legia od pierwszych minut wyszła na murawę z jednym celem: przerwać tę fatalną passę. Początek należał do Legii, która od pierwszego gwizdka arbitra grała bardzo agresywnie. Już w 4. minucie do interwencji zmuszony został bramkarz Pogoni, na raty broniąc strzał głową Milety Rajovicia. Potem nieco gra się wyrównała i to gospodarze dwukrotnie doszli do dobrych okazji, lecz za każdym razem blokowani byli przez swoich rywali. W 12. minucie szczecinianie ruszyli z kontrą, którą sfinalizował Sam Greenwood. Pomocnik miał sporo miejsca, jednak trafił wprost w Kamila Piątkowskiego. Niebawem legioniści mieli dotychczas najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie. Wahan Biczachczjan mocno strzelił na bramkę Pogoni i świetnie obronił Valentin Cojocaru. Do dobitki zbierał się jeszcze Rafał Adamski, lecz został uprzedzony.









Z biegiem minut przewaga Legii rosła. Zwiększało się posiadanie piłki, co rzutowało na kolejne szanse. Wkrótce na prowadzenie Legię mógł wyprowadzić Paweł Wszołek. Pomocnik przymierzył w kierunku dalszego słupka i zabrakło mu niewiele, aby zaskoczyć bramkarza. W 34. minucie Legia dopięła jednak swego! Rafał Augustyniak daleko wyrzucił piłkę z autu, walkę w polu karnym wygrał Rajović i uderzeniem z półwoleja pokonał golkipera Pogoni. Ten popełnił wówczas spory błąd, bo zdecydowanie mógł zachować się lepiej. Chwilę potem Rajović ponownie stanął przed szansą. Tym razem Fredrik Ulvestad zachował się przytomnie i wybił futbolówkę ze światła bramki. Trzeba przyznać, że pierwsza połowa należała do Legii. Goście grali lepiej od swoich przeciwników, stwarzając sobie więcej okazji na strzelenie gola.





fot. Woytek / Legionisci.com





Kilkadziesiąt sekund po starcie drugiej połowy Legia strzeliła drugiego gola! Świetnie na skrzydle Adamski poradził sobie z jednym z obrońców, dograł wzdłuż bramki, gdzie tylko czekał na to Rajović. Duńczykowi nie pozostało nic innego, jak tylko z najbliższej odległości skierować piłkę do pustej bramki. To było znakomite otwarcie w wykonaniu "Wojskowych". Napór legionistów trwał. Za moment tym razem na prawej stronie sporo zamieszania zrobił Augustyniak, dograł w szesnastkę, gdzie niecelnie piętą uderzył Rajović.





Pogoń szybko została postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Legia natomiast nie zatrzymywała się. W 58. minucie trzeciego gola powinien strzelił Biczachczjan. Ormian znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem po zgraniu od Adamskiego, lecz niestety trafił wprost w Cojocaru, a dodatkowo nabawił się przy tym zagraniu kontuzji. W jego miejsce na boisko wszedł Kacper Urbański. Po godzinie gry Greenwood chciał zaskoczyć Otto Hindricha uderzeniem zza pola karnego. Rumun był dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć.





Szczecinianie starali się złapać kontakt z Legią, lecz ze swoją poniedziałkową dyspozycją to nie mieli czego szukać. Gospodarze byli całkowicie zdominowani przez legionistów. W 82. minucie serca kibiców nieco zadrżały. W polu karnym gości piłka trafiła w rękę Rajovicia, ale sędzia po konsultacji z VAR nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Wydawało się, że to było ostatnia szansa dla Pogoni, aby doskoczyć tego wieczoru do swoich rywali i powalczyć chociażby o punkt.





W podstawowego czasu gry sędzia doliczył aż dziewięć minut. W pierwszej z nich Pogoń był o kilka centymetrów od gola. Zza pola karnego lewą nogą przymierzył Leonardo Koutris i tym razem legionistów uratowała poprzeczka. Gdyby obrońca gospodarzy był nieco bardziej precyzyjny, to Hindrich nie miałby zupełnie nic do powiedzenia. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i przełamanie Legii stało się faktem.

Ekstraklasa 2025/2026

27. kolejka

#POGLEG

20602 Szczecin, Polska

Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

6.04.2026

17:30 Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0-2 (0-1)

Rajović 32' Rajović 46' 77 Valentin Cojocaru 4 Leo Borges 22 Danijel Loncar 13 Dimitrios Keramitsis 23 Benjamin Mendy 46' 3 Kellyn Acosta 59' 8 Fredrik Ulvestad 11 Kamil Grosicki 84' 90 Sam Greenwood 73' 18 Paul Mukairu 24 Karol Angielski 46' 31 Krzysztof Kamiński 41 Atilla Szalai 32 Leonardo Koutris 46' 20 Igor Brzyski 6 Jan Biegański 61 Kacper Smoliński 47 Natan Ława 46' 30 Jacek Czapliński 84' 25 Mads Agger 73' 10 Filip Cuić 59' Otto Hindrich 89 Kamil Piątkowski 91 Rafał Augustyniak 8 86' Radovan Pankov 12 Paweł Wszołek 7 Juergen Elitim 22 Damian Szymański 44 86' Patryk Kun 23 60' Wahan Biczachczjan 21 93' Mileta Rajović 29 Rafał Adamski 9 Kacper Tobiasz 1 Henrique Arreiol 6 86' Arkadiusz Reca 13 Jean-Pierre Nsame 18 Jakub Żewłakow 20 W. Wojciech Urbański 53 60' K. Kacper Urbański 82 86' Artur Jędrzejczyk 55 Jan Leszczyński 74 93' Ermal Krasniqi 77 Samuel Kováčik 99 Trener: Thomas Thomasberg

Asystent trenera: Dawid Nowak

Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki

Fizjoterapeuta: Marcin Minko

Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć (Polska)

Asystent: Dawid Golis (Polska)

Asystent: Mikołaj Kostrzewa (Polska)

Techniczny: Paweł Szuta (Polska)

VAR: Paweł Malec (Polska)

AVAR: Marcin Boniek (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 11°C

Wilgotność: 47%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 27.73 lat

Podstawowa + zmiennicy: 28.07 lat

Cała kadra meczowa: 26 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 183.5 cm

Podstawowa + zmiennicy: 184 cm

Cała kadra meczowa: 184.2 cm

