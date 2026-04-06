Piątkowski: Mieliśmy zdecydowaną przewagę

Kamil Piątkowski | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Legia Warszawa

- Cieszymy się z tego zwycięstwa. Można powiedzieć, że jest to przełamanie na wyjeździe. Przyjechaliśmy do Szczecina z jednym celem - wywieźć trzy punkty. To zostało zrealizowane - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.

- To, że zagraliśmy na zero z tyłu, cieszy podwójnie. To, że strzelamy bramki, również - czy to Mileta Rajović, czy ktoś inny. Każdy na to zasługuje, bo każdy ciężko pracuje. Dzisiaj wywieźliśmy z tego terenu trzy punkty.


 


- Mieliśmy zdecydowaną przewagę, szczególnie w pierwszej połowie. Była ona dla nas bardzo dobra, mieliśmy bardzo dobry pressing, wykorzystane sytuacje. Start drugiej połowy? Również wyśmienity - strzelamy bramkę na 2-0. Do kompletnego zamknięcia meczu brakowało tylko bramki na 3-0.


- Pod koniec Pogoń stworzyła sobie sytuacje, była poprzeczka. Mimo tego mieliśmy pełną kontrolę, jeśli chodzi o defensywę - bardzo dobre wybloki, powstrzymania i w obronie niskiej każdy wiedział co robić i znał swoją rolę. Cieszymy się z tego zwycięstwa - przede wszystkim zwycięstwa na zero z tyłu.


