Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Najwyższe noty za mecz z Pogonią przyznaliście Milecie Rajoviciowi i Rafałowi Adamskiemu. Ich grę oceniliście na 4,8 w skali1-6. Niewiele niższe noty uzyskali Hindrich, Augustyniak i Pankov. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kacper Urbański. W sumie oceniało 1219 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.

Rajović - 4,82
Adamski - 4,81
Hindrich - 4,4
Augustyniak - 4,3
Pankov - 4,2
Piątkowski - 4,0
Elitim - 3,9
Kun - 3,9
Szymański - 3,9
Wszołek - 3,6
Jędrzejczyk - 3,4
Biczachczjan - 3,3
Reca - 3,1
Krasniqi - 3,0
Urbański - 2,6


 


majusL@legionista.com - 21 minut temu, *.174.42

biczachczjan zdecydowanie za wysoka nota!!!

