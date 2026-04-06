Ce(L)ownik: 1-0 dla Legii

Przed meczem Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, który odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 17:30 w Szczecinie, oddaliście 997 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".
68% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 14% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 18% typuje zwycięstwo Pogoni.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-1 (20,2% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-2 - 17,1%
0-2 - 14,0%
1-1 - 7,9%
0-3 - 6,1%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Pogoń Szczecin to 0,68 a Legia Warszawa 1,56.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
