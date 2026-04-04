Młodzież: mecze weekendowe (3.04)

Raffi
Z uwagi na święta, większość spotkań drużyn młodzieżowych przełożono, lub związek w ogóle nie wyznaczał na ten weekend terminu. Mecz rozegrały tylko 3 najstarsze zespoły LSS. Drużyna U18 (oparta wiosną głównie na zawodnikach z roczników 2009-10) uległa 0-5 Młodzikowi Radom. Zespół U15 uległ 2-5 Agape Białołęka. Lepiej poszło graczom Legia Soccer Schools z rocznika 2012, którzy pokonali 4-0 Agrykolę.


1 liga maz. U18(2008 i mł.): Legia Soccer Schools 0-5 (0-2) Młodzik-18 Radom

Gole:

0-1 1 min. Przemysław Osowski

0-2 44 min. Przemysław Osowski (rzut karny)

0-3 56 min. Franciszek Pawłowski

0-4 80 min. Jakub Wilkowski

0-5 86 min. Przemysław Osowski


Strzały (celne)[35-90']: LSS 8(2) - Młodzik 12(8)


LSS: Jeremi Szrajber [09] - Timofij Korkach, Karol Łuczyński [10], Jakub Jędrasik [09] - Andrzej Pryzowicz [10], Iwo Mroczek [09], Stanisław Solka (Kpt) [09], Gabriel Zaporski [09] - Ryszard Horodniczy [10](59' Jakub Przybylski [09]), Bartosz Kozłowski, Kordian Drygała [10]

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz


1 liga warszawska U15 (2011 i mł.): Agape Białołęka 5-2 (3-1) Legia Soccer Schools

Gole:

0-1 20 min. Jakub Wierzbicki

1-1 22 min. Krystian Bil

2-1 32 min. Leon Rzytki

3-1 34 min. Stanislav Kovach

4-1 52 min. Krystian Bil

5-1 69 min. Mikołaj Rosa

5-2 78 min. Aleksy Brzyski


Legia LSS: Ignacy Smoter - Jonatan Pol, Julian Kazubski, Eryk Urbanowicz, Kacper Materski, Przemysław Gawryluk, Aleksander Nowacki, Sebastian Karpiński, Miłosz Maziarek, Franek Nwolisa, Aleksy Brzyski oraz: Szymon Zera, Alex Paćko, Jakub Wierzbicki, Aleksander Wodzicki

Trener: Piotr Chmiel, Tomasz Nagórski


2 liga warszawska U14: Legia Soccer Schools 4-0(1-0) Agrykola Warszawa 2012

Gole:

1-0 2 min. Michał Walczuk (as. Dawid Ryszkowski)

2-0 52 min. Michał Walczuk (as. Dawid Ryszkowski)

3-0 56 min. Krystian Moszczyński (sam., as. Michał Walczuk)

4-0 67 min. Dawid Ryszkowski (karny po faulu na Mikolaju Dmitrowiczu)


Strzały(celne): LSS 16(9) - Agrykola 9(5)


Legia LSS: Aleksander Zaremba [13] - Aleksander Pyzel, Dzidek Kinasiewicz, Antoni Brociek, Filip Bryja, Mikołaj Dmitrowicz, Hugo Tatarnikov, Ksawery Płachecki, Krystian Dawidiak, Dawid Ryszkowski, Michał Walczuk, Paweł Pacuła, Marcel Stępniak, Filip Lewicki



