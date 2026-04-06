Uraz Stojanovicia. Papszun: Nie gra z powodów fizyczno-zdrowotnych

W kadrze meczowej na spotkanie 27. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin nie znalazł się Petar Stojanović. Dla Słoweńca to już 6. mecz w rundzie wiosennej, w którym nie znalazł się choćby na ławce rezerwowych. Jak wyjaśnił trener Marek Papszun, wszystkie te nieobecności są związane z urazem reprezentanta Słowenii.

- Petar Stojanović wrócił z kontuzją ze zgrupowania kadry narodowej. Zresztą już tam pojechał z urazem. Chciał bardzo zagrać w reprezentacji, ponieważ w klubie nie dostawał szans, również w powodów fizyczno-zdrowotnych. Niestety, nie dał rady być dziś z nami. Musi się rehabilitować - wyjaśnił na antenie Canal + Sport trener Marek Papszun.





Nie podano dokładnie, jakiego typu jest to uraz.







