Koszykówka

Legia Warszawa 93-68 Górnik Wałbrzych

fot. Bodziach
Woytek
W meczu 26. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa pewnie pokonała Górnika Wałbrzych.

Kwarty: 25-21, 21-18, 23-16, 24-13

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
1B. Czapla11:2420/6 (0%)0/1 (0%)0/5 (0%)2/2 (100%)022
3A. Pluta28:36135/13 (38%)2/3 (66%)3/10 (30%)270
5W. Tomaszewski1:580111
7D. Brewton III24:19177/12 (58%)5/7 (71%)2/5 (40%)1/2 (50%)352
13M. Tass13:5720/3 (0%)0/2 (0%)0/1 (0%)2/2 (100%)502
15O. Siliņš20:3893/7 (42%)0/1 (0%)3/6 (50%)201
21J. Dąbrowski1:140000
23M. Kolenda24:51115/8 (62%)4/5 (80%)1/3 (33%)320
25R. Thompson19:0341/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)323
32M. Wilczek12:0162/6 (33%)0/1 (0%)2/5 (40%)212
40S. Hunter21:08155/6 (83%)4/5 (80%)1/1 (100%)4/4 (100%)1001
42C. Ponsar20:52145/9 (55%)5/7 (71%)0/2 (0%)4/5 (80%)1022
Suma9333/72 (45%)21/33 (63%)12/39 (30%)15/17 (88%)442216

Trener: Heiko Rannula

Górnik Wałbrzych

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0L. Cabbil Jr37:44145/20 (25%)3/10 (30%)2/10 (20%)2/2 (100%)541
1R. Taylor0:000000
7M. Garcia0:000000
16A. Łapeta12:4721/2 (50%)1/2 (50%)213
21M. Bojanowski25:1694/4 (100%)4/4 (100%)1/2 (50%)332
22T. Jogėla30:18135/7 (71%)5/5 (100%)0/2 (0%)3/4 (75%)852
24K. Marchewka21:4352/8 (25%)1/4 (25%)1/4 (25%)333
25M. Puchalski15:5610/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)301
41G. Kulka27:36145/9 (55%)1/1 (100%)4/8 (50%)122
91D. Wyka28:40104/7 (57%)4/6 (66%)0/1 (0%)2/2 (100%)513
Suma6826/60 (43%)19/33 (57%)7/27 (25%)9/12 (75%)311917

Trener: Andrzej Adamek

Komisarz: Robert Zieliński
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Tomasz Szczurewski, Michał Ostrowski


Koszykówka, Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych
fot. Bodziach

Koszykówka, Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych cheerleaders
fot. Bodziach

Koszykówka, Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych
fot. Bodziach

Koszykówka, Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych Jacek Magiera
fot. Bodziach


Komentarze (1)

Wujo - 21 minut temu, *.play.pl

Świetny mecz Legii. Górnik z obecna gra kandydat do spadku

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
