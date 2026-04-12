W meczu 26. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa pewnie pokonała Górnika Wałbrzych.
PLK: Legia Warszawa 93-68 Górnik Wałbrzych
Kwarty: 25-21, 21-18, 23-16, 24-13
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|B. Czapla
|11:24
|2
|0/6 (0%)
|0/1 (0%)
|0/5 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|3
|A. Pluta
|28:36
|13
|5/13 (38%)
|2/3 (66%)
|3/10 (30%)
|2
|7
|0
|5
|W. Tomaszewski
|1:58
|0
|1
|1
|1
|7
|D. Brewton III
|24:19
|17
|7/12 (58%)
|5/7 (71%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|3
|5
|2
|13
|M. Tass
|13:57
|2
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|5
|0
|2
|15
|O. Siliņš
|20:38
|9
|3/7 (42%)
|0/1 (0%)
|3/6 (50%)
|2
|0
|1
|21
|J. Dąbrowski
|1:14
|0
|0
|0
|0
|23
|M. Kolenda
|24:51
|11
|5/8 (62%)
|4/5 (80%)
|1/3 (33%)
|3
|2
|0
|25
|R. Thompson
|19:03
|4
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|2
|3
|32
|M. Wilczek
|12:01
|6
|2/6 (33%)
|0/1 (0%)
|2/5 (40%)
|2
|1
|2
|40
|S. Hunter
|21:08
|15
|5/6 (83%)
|4/5 (80%)
|1/1 (100%)
|4/4 (100%)
|10
|0
|1
|42
|C. Ponsar
|20:52
|14
|5/9 (55%)
|5/7 (71%)
|0/2 (0%)
|4/5 (80%)
|10
|2
|2
|Suma
|93
|33/72 (45%)
|21/33 (63%)
|12/39 (30%)
|15/17 (88%)
|44
|22
|16
Trener: Heiko Rannula
Górnik Wałbrzych
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|L. Cabbil Jr
|37:44
|14
|5/20 (25%)
|3/10 (30%)
|2/10 (20%)
|2/2 (100%)
|5
|4
|1
|1
|R. Taylor
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|M. Garcia
|0:00
|0
|0
|0
|0
|16
|A. Łapeta
|12:47
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2
|1
|3
|21
|M. Bojanowski
|25:16
|9
|4/4 (100%)
|4/4 (100%)
|1/2 (50%)
|3
|3
|2
|22
|T. Jogėla
|30:18
|13
|5/7 (71%)
|5/5 (100%)
|0/2 (0%)
|3/4 (75%)
|8
|5
|2
|24
|K. Marchewka
|21:43
|5
|2/8 (25%)
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|3
|3
|3
|25
|M. Puchalski
|15:56
|1
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|0
|1
|41
|G. Kulka
|27:36
|14
|5/9 (55%)
|1/1 (100%)
|4/8 (50%)
|1
|2
|2
|91
|D. Wyka
|28:40
|10
|4/7 (57%)
|4/6 (66%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|5
|1
|3
|Suma
|68
|26/60 (43%)
|19/33 (57%)
|7/27 (25%)
|9/12 (75%)
|31
|19
|17
Trener: Andrzej Adamek
Komisarz: Robert Zieliński
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Tomasz Szczurewski, Michał Ostrowski