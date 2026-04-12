Rezerwy

III liga: Olimpia Elbląg 1-2 Legia II Warszawa

Legionisci.com Legionisci.com
Legia II Warszawa wygrała 2-1 w meczu przyjaźni z Olimpią Elbląg, rozegranym w ramach 26. kolejki III ligi. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Był to ich 18. ligowy mecz bez porażki z rzędu. 
Kolejne spotkanie rezerwy Legii rozegrają 15 kwietnia o godzinie 16:00. Będzie to zaległy mecz 24. kolejki z Wisłą II Płock. 

Pierwsza połowa była wyrównana, ale jednocześnie trochę rozczarowała, bo brakowało klarownych sytuacji podbramkowych. W 41. minucie jednak błąd popełnił Jan Bienduga, który wyszedł daleko z bramki do interwencji, ostatecznie zawahał się, a Oskar Kordykiewicz posłał piłkę do pustej bramki. W 61. minucie w polu karnym był Dawid Kiedrowicz, a Adam Ryczkowski zamienił "jedenastkę" na gola. W 75. minucie doskonałe podanie otrzymał wychodzący przed bramkę Jeremiah White, który minął bramkarza i posłał piłkę do pustej siatki. W końcówce meczu z urazem zszedł z boiska Adam Ryczkowski. 

 

III liga: Olimpia Elbląg 1-2 (1-0) Legia II Warszawa
1-0 - 41' Oskar Kordykiewicz
1-1 - 62' Adam Ryczkowski (k)
1-2 - 75' Jeremiah White

Olimpia (skład wyjściowy): 1. Tymon Wojciechowski, 2. Bartosz Winkler, 3. Łukasz Sarnowski, 8. Marcin Czernis, 11. Oskar Kordykiewicz, 12. Dawid Czapliński, 15. Szymon Krawczyk, 16. Mateusz Młynarczyk, 25. Filip Sznajder, 26. Maciej Kołoczek, 30. Dawid Wierzba

Legia: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 2. Jan Leszczyński (53' 44. Łukasz Góra), 5. Rafał Boczoń, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz (90+1' 33. Mieszko Lorenc), 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (69' 24. Pascal Mozie), 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski (90+1' 8. Maciej Saletra), 7. Cyprian Pchełka (69' 18. Jeremiah White)

widzów: 3000

