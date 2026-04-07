Wyniki 27. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 27. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 6. miejsce.
REKLAMA
Kolejne ligowe mecze odbędą się 18 i 19 kwietnia.
27. kolejka:
Legia Warszawa 5-5 (2-2) BSF Bochnia
AZS UŚ Katowice 6-3 (3-0) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Constract Lubawa 3-3 (3-1) Futsal Leszno
Piast Gliwice 6-1 (2-0) Widzew Łódź
Red Dragons Pniewy 4-2 (3-1) Dreman Opole Komprachcice
Rekord Bielsko-Biała 2-4 (0-0) Eurobus Przemyśl
Futsal Świecie 1-3 (1-0) Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów Futsal 1-8 (0-1) FC Toruń
