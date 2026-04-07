Rezerwy

Wyniki 25. kolejki III ligi: Remis na szczycie

W weekend rozegrano mecze 25. kolejki III ligi. W spotkaniu na szczycie tabeli Legia II Warszawa zremisowała z Wartą Sieradz 1-1. Legioniści mają 5 punktów przewagi i jeden mecz zaległy. 

Kolejne spotkania odbędą się w dniach 10-12 kwietnia. W niedzielę o godz. 15:00 Legia zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Elbląg. 


 


Wyniki 25. kolejki:
Wisła II Płock 0-4 (0-2) Jagiellonia II Białystok
Widzew II Łódź 2-3 (1-1) Znicz Biała Piska
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 (0-0) Olimpia Elbląg
GKS Wikielec 1-2 (1-1) Wigry Suwałki
Legia II Warszawa 1-1 (0-1) Warta Sieradz
KS CK Troszyn 3-2 (0-2) KS Wasilków
Broń Radom 2-3 (0-3) Lechia Tomaszów Mazowiecki
GKS Bełchatów 0-1 (0-0) Mławianka Mława
ŁKS Łomża 3-0 (1-0) Ząbkovia Ząbki


