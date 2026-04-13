Wyniki 26. kolejki III ligi: Legia śrubuje serię

W weekend rozegrano mecze 26. kolejki III ligi. Legia II Warszawa okazała się lepsza w meczu przyjaźni od Olimpii Elbląg. Tym samym legioniści kontynuują serię meczów bez porażki - mając ich już 18 z rzędu - i pewnie prowadzą w tabeli, mając jeszcze jeden mecz zaległy.
Druga jest Warta Sieradz, a za nią ŁKS Łomża.
Wyniki 26. kolejki:
Warta Sieradz 1-2 (1-2) KS CK Troszyn
Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 (2-1) Widzew II Łódź
Znicz Biała Piska 1-0 (1-0) Broń Radom
Jagiellonia II Białystok 5-1 (3-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Ząbkovia Ząbki 0-1 (0-1) Wisła II Płock
GKS Wikielec 2-1 (2-0) Mławianka Mława
KS Wasilków 3-1 (0-0) GKS Bełchatów
Olimpia Elbląg 1-2 (1-0) Legia II Warszawa
Wigry Suwałki 1-0 (1-0) ŁKS Łomża
Tabela, wyniki i terminarz III ligi