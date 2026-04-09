Kos sędzią meczu z Górnikiem

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 28. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Górnikiem Zabrze. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Łukasz Karski, a w wozie VAR zasiądą Patryk Gryckiewicz i Marcin Boniek.
Spotkanie Legia - Górnik zostanie rozegrane w sobotę, 11 kwietnia o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 28. kolejki:
Wisła Płock - Lechia Gdańsk, sędzia: Kōki Nagamine
Korona Kielce - Jagiellonia Białystok, sędzia: Paweł Malec (Łódź)
Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Zagłębie Lubin - Radomiak Radom, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)
Legia Warszawa - Górnik Zabrze, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Cracovia - Arka Gdynia, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Motor Lublin - Raków Częstochowa, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)
Lech Poznań - GKS Katowice, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Piast Gliwice - Pogoń Szczecin, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)