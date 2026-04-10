28. kolejka Ekstraklasy

Standardowo, od piątku do poniedziałku rozgrywane będą mecze 28. kolejki Ekstraklasy. Na początek Wisła zagra z Lechią, a Korona z Jagiellonią, która zajmuje wysokie, 2. miejsce w tabeli, ale wiosną nie prezentuje wysokiej formy.

W sobotę ważne spotkanie na dole tabeli pomiędzy Widzewem i Bruk-Betem. Ponadto Zagłębie podejmie Radomiaka. Zespół z Lubina przegrał 3 ostatnie mecze. Legia natomiast zmierzy się z Górnikiem i musi wygrać, jeśli chce poprawić swoją sytuację w tabeli. W niedzielę czeka nas kolejne ważne spotkanie w kontekście utrzymania - Cracovia zajmuje obecnie 11. miejsce, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Lech zagra z GKS-em, a Motor z Rakowem. Na zakończenie kolejki Piast zagra z Pogonią i to także istotny mecz dla układu strefy spadkowej.









28. kolejka:

godz. 18:00 Wisła Płock - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)

godz. 20:30 Korona Kielce - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+)





Sobota, 11.04.

godz. 14:45 Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)





Niedziela, 12.04.

godz. 12:15 Cracovia - Arka Gdynia (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Motor Lublin - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Lech Poznań - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)





Poniedziałek, 13.04.

godz. 19:00 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





‌​‌ Aktualna tabela Ekstraklasy

‌​‌ Terminarz i wyniki Ekstraklasy

‌​‌ Klasyfikacja strzelców



