Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. Niedzielne remisy

Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. W piątek Wisła wygrała z Lechią, a Korona podzieliła się punktami z Jagiellonią, która wiosną nie prezentuje wysokiej formy. W sobotę Widzew wygrał bardzo ważne spotkanie z Bruk-Betem, zdobywając gola w samej końcówce. Radomiak przegrał z Zagłębiem i został wyprzedzony w tabeli przez Legię, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy na realną poprawę sytuacji i po golu straconym w ostatniej akcji meczu podzieliła się punktami z Górnikiem.
W niedzielę Cracovia podzieliła się punktami z Arką i tym samym aż 4 zespoły mają po 34 punkty. Motor z kolei zremisował z Rakowem, a Lech po zaciętym spotkaniu zremisował z GKS-em. Na zakończenie kolejki Piast zagra z Pogonią i to także istotny mecz dla układu strefy spadkowej.
28. kolejka:
Wisła Płock 1-0 Lechia Gdańsk
Korona Kielce 1-1 Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Zagłębie Lubin 1-0 Radomiak Radom
Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze
Cracovia 2-2 Arka Gdynia
Motor Lublin 1-1 Raków Częstochowa
Poznań 3-3 GKS Katowice
Poniedziałek, 13.04.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
