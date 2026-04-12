Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. Stracona szansa Legii

Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. Na początek Wisła wygrała z Lechią, a Korona podzieliła się punktami z Jagiellonią, która wiosną nie prezentuje wysokiej formy.
W sobotę Widzew wygrał bardzo ważne spotkanie z Bruk-Betem, zdobywając gola w samej końcówce. Radomiak przegrał z Zagłębiem i został wyprzedzony w tabeli przez Legię, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy na realną poprawę sytuacji i po golu straconym w ostatniej akcji meczu podzieliła się punktami z Górnikiem.
W niedzielę czeka nas kolejne ważne spotkanie w kontekście utrzymania - Cracovia zajmuje obecnie 11. miejsce, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Lech zagra z GKS-em, a Motor z Rakowem. Na zakończenie kolejki Piast zagra z Pogonią i to także istotny mecz dla układu strefy spadkowej.
28. kolejka:
Wisła Płock 1-0 Lechia Gdańsk
Korona Kielce 1-1 Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Zagłębie Lubin 1-0 Radomiak Radom
Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze
Niedziela, 12.04.
godz. 12:15 Cracovia - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Motor Lublin - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 13.04.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców