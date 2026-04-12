Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. Stracona szansa Legii

fot. Piotr Galas
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Trwa 28. kolejka Ekstraklasy. Na początek Wisła wygrała z Lechią, a Korona podzieliła się punktami z Jagiellonią, która wiosną nie prezentuje wysokiej formy. 

REKLAMA

W sobotę Widzew wygrał bardzo ważne spotkanie z Bruk-Betem, zdobywając gola w samej końcówce. Radomiak przegrał z Zagłębiem i został wyprzedzony w tabeli przez Legię, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy na realną poprawę sytuacji i po golu straconym w ostatniej akcji meczu podzieliła się punktami z Górnikiem. 

W niedzielę czeka nas kolejne ważne spotkanie w kontekście utrzymania - Cracovia zajmuje obecnie 11. miejsce, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Lech zagra z GKS-em, a Motor z Rakowem. Na zakończenie kolejki Piast zagra z Pogonią i to także istotny mecz dla układu strefy spadkowej. 

 

28. kolejka:

Wisła Płock 1-0 Lechia Gdańsk
Korona Kielce 1-1 Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Zagłębie Lubin 1-0 Radomiak Radom
Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze

Niedziela, 12.04.
godz. 12:15 Cracovia - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Motor Lublin - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 13.04.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wolfik - 6 godzin temu, *.play.pl

Idealny z naszego punktu widzenia wynik w mieście Łodzi był blisko. Widzew jednak dopiął swego, co oznacza, że mecz z Górnikiem trzeba zwyczajnie wygrać by realnie myśleć o pozostaniu w ekstraklasie.

odpowiedz
Tym - 10.04.2026 / 09:06, *.centertel.pl

Z innej beczki co z tym leniem Vinagre ile będzie leczył ta kontuzję

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.