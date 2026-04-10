Minuta ciszy przed meczem Legia - Górnik. Wszyscy na czarno

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: PZPN

W związku ze śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi oraz Orlen 1. Ligi i 2. Ligi Kobiet, rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia 2026 roku, zostaną poprzedzone minutą ciszy - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.

Od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska – Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet Polska – Irlandia w Gdańsku.

 

Informacja od Nieznanych Sprawców:

"Drodzy Kibice!
Serdeczna prośba, przyjdźcie jutro ubrani na mecz na czarno. 
Panie Jacku dziękujemy za wszystko. 
Rodzinie i bliskim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia."




kaktus - 58 minut temu, *.orange.pl

Mało komu, w polskiej piłce należą się honory jak Panu Jackowi....

