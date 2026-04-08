Wypożyczeni: Barcia na ławce

Święta Wielkanocne sprawiły, że grafik spotkań rozłożył się na kilka dni. Na zapleczu ekstraklasy obie Pogonie z wypożyczonymi legionistami w składzie przegrały swoje mecze. Do niecodziennej sytuacji doszło w Hiszpanii. Sergio Barcia, który dotychczas był filarem obrony Las Palmas, ostatnie dwa mecze przesiedział... na ławce rezerwowych. Jednak decyzja szkoleniowca broni się, gdyż jego ekipa wygrała oba spotkania.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 68. minuty w wygranym 3-2 meczu z Piastem Gliwice





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała u siebie 1-2 ze Stalą Mielec, która broni się przed spadkiem. Jakub Adkonis rozegrał całe spotkanie i został ukarany żółtą kartką. Stanisław Gieroba i Oliwier Olewiński zostali zmienieni w 76. minucie meczu, a Mateusz Szczepaniak wszedł na boisko w 56. minucie.





Pogoń Siedlce przegrała 0-1 ze Śląskiem Wrocław, który walczy o powrót do ekstraklasy. Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg wybiegli na murawę w podstawowym składzie. Pierwszy z nich rozegrał pełne zawody a drugi ustąpił miejsca na boisku w 61. minucie.





Wojciech Banasik (Polonia Bytom) zagrał 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica.





II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w wygranym 2-1 meczu z Zagłębiem Sosnowiec.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia przesiedział na ławce w dwóch ostatnich mecze UD Las Palmas. Najpierw w rozgrywanym w tygodniu spotkaniu przyglądał się jak jego koledzy wygrywają 2-0 z Granadą, żeby następnie z tej samej perspektywy obserwować wygraną 2-1 z Huescą.