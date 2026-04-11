Legia wygrała V turniej MP w Mysłowicach!

Rugbistki Legii Warszawa fantastycznie rozpoczęły rundę wiosenną sezonu 2025/26. Legionistki wygrały turniej organizowany przez klub z Mysłowic i tym samym pokazały, że nie zamierzają zadowolić się wicemistrzostwem Polski. W finale Legia pokonała w końcu Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-0. MVP turnieju została legionistka, Martyna Wardaszka.

REKLAMA

Trzecie miejsce zajęła Mazovia Mińsk Mazowiecki, złożona głównie z rezerwowych Legii.


Wyniki legionistek:
Legia Warszawa 45-0 Mazovia Mińsk Maz.
Legia Warszawa 50-0 AZS AWF Warszawa


1/2 finału: Legia Warszawa 52-0 Atomówki Łódź
Finał: Legia Warszawa 19-0 Biało-Zielone Ladies Gdańsk


Legia: Izabella Czumer, Viktoria Szepel, Kateryna Sorokina, Oriana Guerra Torres, Tamara Czumer-Iwin (k), Martyna Wardaszka, Marta Kopczyńska, Mariola Karczmarczyk, Natalia Szynawa, Jessica Gentle, Astrid Mbolela Ilunga
trener: Filip Cackowski


REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
