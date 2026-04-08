Rajović w najlepszej jedenastce 27. kolejki

W ramach 27. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 2-0. Po tej kolejce jeden z zawodników Legii został wybrany do najlepszej jedenastki. Wyróżniony został Mileta Rajović.
Jedenastka 27. kolejki:
Abramowicz (Jagiellonia), Damian Hilbrycht (Bruk-Bet), Lukas Klemenz (GKS), Oskar Kubiak (Arka), Yvan Ikia Dimi (Górnik), Sebastian Kerk (Arka), Bartosz Nowak (GKS), Aleksandar Cirković (Lechia), Kamil Zapolnik (Bruk-Bet), Mileta Rajović (Legia), Tomas Bobcek (Lechia)