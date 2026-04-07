Legioniści na podium w turniejach Tennis Europe

Radosław Krzyczkowski (drugi od lewej) | fot. PZT
Bodziach
W ostatnich dniach tenisiści Legii z powodzeniem rywalizowali w turniejach Tennis Europe. Radosław Krzyczkowski wraz z Michałem Chyłą (Park Tenisowy Olimpia) wygrali w grze podwójnej turnieju Tennis Europe U-16 w Aizkraukle. Do finału gry podwójnej turnieju U-14 w Belfaście dotarł Krzysztof Haładyj

Lena Zadrożna dotarła do finału debla i półfinału singla turnieju do lat 14 w Kópavogur, na Islandii.


Vilar Junior Trophy U-16:
Radosław Krzyczkowski - Mikhail Vetrov 2-6, 3-6


Radosław Krzyczkowski/Michał Chyła - Sampo Makinen (Finlandia)/Mikhail Vetrov 6-3, 7-6
Krzyczkowski/Chyła - Svetoslavs Cerepovs (Łotwa)/Levi De Wachter (Belgia) 6-1, 6-2
Finał: Krzyczkowski/Chyła - Antoni Bartczak (Polska)/Vołodymyr Szyrszkow (Ukraina) 6-4, 7-6


Tennis Europe U-14, Belfast:
Krzysztof Haładyj - Charlie Mcveigh (Irlandia) 6-3, 3-6, 7-6
Krzysztof Haładyj - Hughie Murphy (Irlandia) 6-1, 6-1
1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Daniel Stoyanov (Bułgaria) 3-6, 1-6


Krzysztof Haładyj/Ernest Cousin (Francja) - Louis Spagnardi (USA)/James Wright (Wielka Brytania) 6-2, 6-2
Haładyj/Cousin - Christopher Delaney/Max Naughton (Irlandia) 7-6, 6-2
Haładyj/Cousin - Sam Irwin/Ethan Odriscoll (Irlandia) 6-2, 6-4
Haładyj/Cousin - Tomas Gabor/Max Hodkinson (Wielka Brytania) 1-6, 2-6


Wyniki Kópavogur Open 2026 U-14:
Lena Zadrożna - Karolina Girgele (Łotwa) 6-0, 6-1
Lena Zadrożna - Duru Miriz (Turcja) 6-4, 6-4
1/2 finału: Lena Zadrożna - Honey Robinson (Wielka Brytania) 2-6, 0-6


Lena Zadrożna/Natalija Sulaver (Bośnia i Hercegowina) - Varvara Kuznetsova/Anaisha Narang (USA) 6-1, 6-3
Zadrożna/Sulaver - Karolina Girgele (Łotwa)/Alicia Perera Vega (Malta) 6-4, 6-3
Finał: Zadrożna/Sulaver - Milla Bray/Honey Robinson (Wielka Brytania) 3-6, 0-6


Lena Zadrożna
Krzysztof Haładyj
Radosław Krzyczkowski
