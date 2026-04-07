Squash

Występy legionistów na DME U-19

Anna Jakubiec
Bodziach
W Krakowie odbyły się Drużynowe Mistrzoswa Europy w squasha, w których reprezentacja Polski zajęła 9. miejsce. Polacy przegrali z Walią (1-3), pokonali Norwegię (3-1), przegrali z Izraelem (0-4), a na koniec zremisowali 2-2 z Irlandią i Szkocją. W naszej kadrze zagrali Anna Jakubiec i Karol Krzywina z Legii.

Wyniki legionistów:
Anna Jakubiec - Nia Seren Thomas (Walia) 2-3 (11-5, 4-11, 17-15, 7-11, 3-11)
Karol Krzywina - Kristian Meling Knoph (Norwegia) 3-0 (11-9, 11-6, 11-4)
Anna Jakubiec - Ofri Maliach (Izrael) 1-3 (4-11, 11-5, 9-11, 5-11)
Karol Krzywina - Tamir Wiegenfeld (Izrael) 1-3 (7-11, 8-11, 13-11, 7-11)
Anna Jakubiec - Zoe Yeomans (Irlandia) 3-0 (11-8, 11-4, 11-4)
Karol Krzywina - Conal Jackson (Irlandia) 3-2 (11-13, 12-10, 5-11, 11-9, 11-7)
Anna Jakubiec - Rebecca Little (Szkocja) 3-1 (4-11, 12-10, 11-2, 11-3)
Karol Krzywina - Archie Turnbull (Szkocja) 1-2 (11-9, 5-11, 7-11)



Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
