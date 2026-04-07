Wyniki legionistów w ITF Juniors we Francji

Dwoje tenisistów Legii wzięło udział w akcji szkoleniowej we Francji, w ramach której polscy tenisiści występują w turniejach cyklu ITF Juniors w Cap d'Ail we Francji. W akcji udział biorą Maja Wróbel i Szymon Karpiński z Legii.

Wyniki legionistów:

I runda: Szymon Karpiński - Takahiro Kawaguchi (Japonia) 3-6, 3-6



I runda: Szymon Karpiński/Patrick-Valentin Moise (Niemcy) - Evan Giurescu/Mario Vukovic (Francja) 6-3, 6-2

1/4 finału: Karpiński/Moise - Benjamin Azar (Kanada)/Daniel Jade (Francja) 0-6, 3-6



I runda: Maja Wróbel - Keisija Berzina (Łotwa) 6-4, 0-6, 2-6