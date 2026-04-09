Rugbistki Legii rozpoczynają rundę wiosenną

W najbliższą sobotę, 11 kwietnia, rugbistki Legii Warszawa rozegrają pierwszy turniej Mistrzostw Polski w rundzie wiosennej sezonu 2025/26. Nasze zawodniczki, aktualne wicemistrzynie kraju, powalczą o jak najlepszy wynik w Mysłowicach. Rywalizacja będzie miała miejsce na boiskach przy ulicy Sportowej 2, a jej początek zaplanowano na godzinę 10:00, a potrwa do godziny 16. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Legionistki w ostatnich dniach rozegrały sparing z I-ligowymi Szeptuchami Białystok. Wcześniej, w dniach 12-15 marca w Zamościu nasz zespół gościł podczas zgrupowania kadry Ukrainy i odbył gry kontrolne. Spotkania miały charakter szkoleniowy - nie były punktowane, a ich głównym celem było przećwiczenie konkretnych wariantów taktycznych oraz budowanie automatyzmów w grze. - To był bardzo wartościowy czas dla całego zespołu. Mogliśmy pracować w wysokiej intensywności i sprawdzić różne rozwiązania taktyczne w rywalizacji z wymagającym przeciwnikiem. Równie ważny był wspólnie spędzony czas i integracja zespołu – szczególnie dla nowych zawodniczek oraz tych, które wchodzą do bardziej zaawansowanej grupy. Takie momenty budują drużynę i przekładają się na jakość naszej gry - podkreślił trener Legii Warszawa, Filip Cackowski.



Legionistki w Zamościu grały w składzie: Aleksandra Pietruszka, Louise Fournier, Oliwia Strugińska, Iga Iwińska, Julia Niewadzi, Julia Korodowska, Gabriela Gorzelak, Astrid Ilunga, Ilona Zaishliuk, Martyna Wardaszka, Małgorzata Świderek, Izabella Czumer, Tamara Czumer-Iwin, Mariola Karczmarczyk, Oriana Guerra Torres, Marta Kopczyńska, Lena Fabisiewicz, Karolina Stokowska, Oliwia Rawecka oraz Maja Dołęgowska. Ponadto w reprezentacji Ukrainy zagrały cztery zawodniczki Legii: Yuliia Horoszko, Daria Yarotska, Viktoriia Shepel oraz Kataryna Sorokina.



Do końca sezonu rozegrane zostaną 4 turnieje mistrzostw Polski. Po sobotniej rywalizacji w Mysłowicach, legionistki zagrają jeszcze 25 kwietnia w Rudzie Śląskiej, 16 maja w Gdyni oraz 13 czerwca ponownie w Rudzie Śląskiej. Aktualnie na czele rozgrywek są Biało-Zielone Ladies Gdańsk, które zgromadziły 120 pkt., legionistki są drugie, z 112 pkt. na swoim koncie. Trzecią lokatę, ze sporą przewagą nad kolejnymi zespołami zajmuje bezpośrednie zaplecze Legii, tj. RC Mazovia Mińsk Mazowiecki.