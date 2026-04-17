17-19.04: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek przy Ł3 szykuje się bardzo dobra frekwencja na meczu z Zagłębiem Lubin. Kibice z Dolnego Śląska do Warszawy przyjadą transportem kołowym. W sobotę o 20:00 ligowy mecz na Bemowie zagrają koszykarze Legii z GTK Gliwice. Bilety do kupienia TUTAJ.

W sobotę na gali XTB KSW 117, która będzie miała miejsce na Torwarze, wystąpi Jacek "Siexa" Gać. Legionista mierzyć się będzie w kat. 83,9kg z Chorwatem, Luką Vrtačiciem. Transmisja w Canal+ (dla subskrybentów Canal+ Super Sport).

W niedzielę zachęcamy do wspierania rugbistów Legii, którzy na Nowej Skrze mierzyć się będą z ekipą z Wrocławia. W sobotę futsaliści Legii zagrają wyjazdowy mecz ze Śląskiem Wrocław - spotkanie będzie transmitowane w TVP Sport.



Rozkład jazdy:

17.04 g. 20:00 FC Den Haag - RKC Waalwijk

17.04 g. 20:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

18.04 g. 14:00 KS CK Troszyn - Olimpia Elbląg

18.04 g. 14:45 Radomiak Radom - Widzew Łódź

18.04 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Resovia [piłka nożna kobiet, I liga, LTC]

18.04 g. 19:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [futsal]

18.04 g. 20:00 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

19.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Wigry Suwałki [LTC]

19.04 g. 13:00 Legia Warszawa - Rugby Wrocław [rugby, ul. Wawelska 5]

19.04 g. 16:00 Ostrovia Ostrów Maz. - Legia Ladies [III liga]